Trasporto eccezionale si rompe nella rotatoria all’ingresso di Saluzzo: traffico in tilt

Disagi al traffico per un mezzo pesante bloccato nella rotatoria all’ingresso della città di Saluzzo che collega via Cuneo, la strada provinciale 133, arteria che convoglia il traffico proveniente da Lagnasco e la Strada Provinciale 589 che attraverso via Roma e via Spielberg si dirama nel centro cittadino.

Il mezzo, incaricato di un trasporto eccezionale, avrebbe subito un guasto al controllo automatico dei freni dopo le ore 8 di oggi, martedì 20 giugno.