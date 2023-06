A Dronero i funerali di Giorgio “Giovanni” Cucchietti

A Dronero sono in molti rattristati per la morte del signor Giorgio Cucchietti, da tutti conosciuto come “Giovanni”. Il decesso è avvenuto ieri sera, martedì 20 giugno, in seguito a un improvviso malore nella sua abitazione.



Originario di Aramola, piccolo paese in Valle Maira, aveva 80 anni.



Era una di quelle persone profondamente dedite al lavoro, appassionato, affidabile e premuroso. Una vita, la sua, trascorsa come dipendente presso l’impresa Bramino di Dronero e, una volta in pensione, quel voler continuare a mantenersi impegnato: non era infatti strano vederlo anche di sera, concentrato a fare lavori nel giardino di casa sua.



Persona inoltre simpatica e molto cortese, il signor Cucchietti è stato un marito amorevole, un padre e un nonno capace di trasmettere i preziosi valori dell’impegno, della tenacia e della gentilezza.



Resterà sempre nel cuore della moglie Franca, della figlia Nicoletta, del genero Claudio, degli adorati nipoti Federico e Francesco e dei parenti tutti.



Il santo rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 21 giugno, alle ore 20 nella Parrocchia di Dronero. Sempre qui domani, giovedì 22 giugno, alle ore 15 verranno celebrati i funerali.



I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.