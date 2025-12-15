Pianfei accende il Natale con il tradizionale mercatino e le mongolfiere a tempo di musica

Nella giornata di ieri, domenica 14 dicembre, piazza Vittorio Emanuele e il centro di Pianfei sono stati animati da calorosa presenza di pubblico, in occasione del tradizionale mercatino di Natale. Bancarelle di artigianato e prodotti tipici, insieme alla Casa di Babbo Natale, hanno richiamato famiglie e visitatori, creando un’atmosfera di festa diffusa.

La giornata è stata scandita dall’animazione itinerante della Tequila Band e dalle attività proposte da Cascina Macramè e ha visto, come momento particolarmente atteso, il primo spettacolo con le mongolfiere "accese" a tempo di musica, che ha emozionato il pubblico e rappresentato una novità molto apprezzata. In occasione dell’evento si è svolta anche l’apertura straordinaria del presepe meccanico all’interno della Crusà.

"Un sentito ringraziamento - dicono gli Amici del Presepe - a tutte le associazioni pianfeiesi che, con il loro impegno e la loro collaborazione, hanno reso possibile una giornata di grande festa e partecipazione per l’intera comunità".

Il presepe meccanico allestito nella ormai storica sede della Confraternita di San Michele sarà visitabile da domenica 21 dicembre a martedì 6 gennaio, tutti i giorni, dalle 15 alle 18.