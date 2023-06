A Mondovì ritorna il festival Piazza di Circo

Le piazze della città del Belvedere torneranno ad essere palco per le arti circensi. Per il sesto anno torna il Festival Piazza di Circo. L’evento, organizzato dalla sua prima edizione dell’Albero del Macramè, è fra i pochi entrati a far parte dei festival non competitivi riconosciuti a livello ministeriale ed ha il sostegno, oltre che del dicastero, della Regione Piemonte e del Comune di Mondovì, è stato presentato questa mattina, mercoledì 21 giugno, al Museo della Ceramica.

"Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a raddoppiare gli appuntamenti e le compagnie che animano il festival" - ha commentanto Marco Donda, presidente dell'associazione Albero del Macramè - "Piazza di Circo ha un respiro sempre più internazionale ed è frutto di un ottimo lavoro di squadra tra enti ed istituzioni. Quest'anno inoltre sarà un festival nel festival grazie al progetto Dialog City".

Ricco e variegato il programma che accompagnerà residenti e turisti nel mese di luglio: il fil rouge della rassegna resta l’ inclusione: annullare i confini, superare le differenze di lingua, cultura, provenienza.

Palchi in Piazza Maggiore e sul piazzale della Repubblica dove torna lo Chapiteau del Teatro delle Foglie che ospiterà molte compagnie, ma porterà soprattutto il suo spettacolo: Ballata d’Autunno: Opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, la manipolazione e il clown. Il Festival porterà a Mondovì anche lo spettacolo di Artemakia, favola acrobatica che l'autore e regista Milo Scotton dedica alle generazioni future. Sarà a Mondovì Tino Fimiani, con il suo “Da grande avrei voluto fare il nano”. Clown, illusionista, mago, cabarettista. Da anni sui palchi di tutto il mondo per diffondere la risata emotiva. E ancora Salement Cirque: compagnia che esce dalla formazione universitari di Bruxelles e propone uno stile del cabaret tendendo a un'interconnessione fluida di proposte e di universi. Segnato da un'evidente dinamica di contrasto, il collettivo accetta di far risuonare i singoli.

"A nome mio e del sindaco Luca Robaldo, - ha detto l'assessore Alessandro Terreno - vi faccio i complimenti per aver saputo fa crescere e portare ad alti livelli quella che è una delle manifestazioni che sono parte integrante dell'estate monregalese. Un evento capace di coinvolgere la città, valorizzando i giovani e l'arte".

Suggestiva l’assegnazione dell’anteprima, sabato 1° luglio, affidata alla funambola portoghese Ponto de Partida. Il primo passo in perfetto equilibrio sopra il vuoto non è solo spettacolo, ma anche metafora della vita, del sospeso e del coraggio. Da Friburgo arriverà Toc-Toc, prestigiosa scuola ludico educativa che porterà a Mondovì artisti giovanissimi che vivranno una tourneè prima di trasmigrare nelle scuole professionali di Circo Contemporaneo. Musica dal vivo insieme a una struttura multidisciplinare che mischia diverse discipline circensi.

Torna anche Piazza Aperta: mercoledì 19 luglio, unico evento al Polo Culturale delle Orfane. È il concorso di inediti dedicato alle nuove generazioni di giovani artisti che presenteranno performance inedite. L’artista selezionato da una giuria esterna sarà premiato con una settimana di creazione presso lo Spazio6 della Cascina Macramè e sarà inserito nella programmazione del Festival Piazza di Circo edizione 2024. La vincitrice della prima edizione è Julia Tanner, che presenterà a Mondovì, sempre il 19 luglio, una nuovissima creazione che si è conclusa durante una residenza di creazione in Cascina Macramè nelle prime due settimane di luglio. Lo spettacolo sarà di carattere multidisciplinare con il focus principale incentrato sull’acrobatica aerea e sul teatro fisico.

A proposito di nuove generazioni torna Piazza Aperta: mercoledì 19 luglio, unico evento al Polo Culturale delle Orfane. È il concorso di inediti dedicato alle nuove generazioni di giovani artisti che presenteranno performance inedite. L’artista selezionato da una giuria esterna sarà premiato con una settimana di creazione presso lo Spazio6 della Cascina Macramè e sarà inserito nella programmazione del Festival Piazza di Circo edizione 2024. La vincitrice della prima edizione è Julia Tanner, che presenterà a Mondovì, sempre il 19 luglio, una nuovissima creazione che si è conclusa durante una residenza di creazione in Cascina Macramè nelle prime due settimane di luglio. Lo spettacolo sarà di carattere multidisciplinare con il focus principale incentrato sull’acrobatica aerea e sul teatro fisico.

Il festival Piazza di Circo ospiterà anche l’evento formativo e inclusivo Hybrid Festival (leggi qui).

IL PROGRAMMA

Sabato 1 luglio ore 21:00 Mondovì

PONTO DE PARTIDA – INAC (Istituto Nazionale delle Arti del Circo - Portogallo)

durata: 60 minuti. Costo ingresso 3 euro – Genere: Circo Contemporaneo

Il funambolo che affronta il suo primo passo sapendo che non ci può essere una via di ritorno. Il primo passo è inteso come punto di partenza per l’attraversata in equilibrio che rappresenta la metafora della vita ed è il modo che ognuno di noi sceglie per attraversarla. La linea retta è un segmento, una cellula, un fattore che anche a livello visivo è stato interpretato nelle arti figurative. Il movimento di ricerca dell’artista si rifà alla ricerca di spiritualità che ritroviamo nei dipinti di Kandinsky inteso come punto di partenza per questa creazione tra cielo e terra.

Domenica 2 luglio ore 21:15 Piazza Maggiore

BAL TRAP – Compagnia La Contrebande

Durata 40 minuti. Costo ingresso 5 euro - Genere: Circo contemporaneo

Bal Trap uno spettacolo di precisione, basato su lanci e propulsioni. Pensato come un balletto di corpi e oggetti taglienti. Palla che si prende e si lancia a raffica. BAL TRAP sono 6 acrobati che si trovano in un parco giochi e decidono di giocare con ciò che li circonda, spesso correndo dei rischi. BAL TRAP è un gruppo unito di individui con personalità diverse. Non è una competizione. BAL TRAP è attraversare la linea insieme.

Sabato 8 luglio ore 20:00 Piazza Maggiore

TOC TOC - Toameme Scuola di Circo di Friburgo

Durata 50 minuti – Ingresso libero – Genere: Circo contemporaneo

Scuola ludico educativa di grande prestigio con artisti giovanissimi che vivono questa tourneè prima di trasmigrare nelle scuole professionali di Circo Contemporaneo. Musica dal vivo insieme a una struttura multidisciplinare che mischia diverse discipline circensi.

Sabato 8 luglio ore 21:30 Piazza Maggiore

YES LAND – Giulio Lanzafame

Durata 50 minuti – Ingresso 5 euro – Genere: Circo/Teatro di strada

Yes Land è uno spettacolo di circo inondato dal clown! Ciò che a prima vista può sembrare una casa caotica è, in realtà, l’universo di Giulio, eterno viaggiatore in cerca di approvazione, che cerca di mettere ordine. Non tutto fila liscio... ma ogni intoppo diventa occasione per trovare il lato positivo delle cose e divertirsi e far divertire tutta la famiglia

Domenica 9 luglio ore 21:00 Piazza Maggiore

SALEMENT CIRQUE – ESAC (Scuola nazionale del circo - Belgio)

Durata 1 ora e 30 minuti – Biglietto 5 euro – Genere: Circo contemporaneo

Salement Cirque: stile del cabaret tendendo a un'interconnessione fluida di proposte e di universi. Segnato da un'evidente dinamica di contrasto, il collettivo accetta di far risuonare i singoli.

Lo spirito e il corpo del gruppo si sono evoluti nel corso dei tre anni di università e costituiscono il motore e il cuore di questo tour. Un'ora e mezza di musica flessibile, organizzata in remix, medley e mosaici. Portando i colori di tredici artisti, tredici menti, tredici progetti.

Giovedì 13 luglio ore 21:00 e Venerdì 14 luglio ore 20:45 - Piazza Maggiore

KIFACH - MOMKIN

Durata 45 minuti – Biglietto 3 euro - Genere Circo Contemporaneo

Le loro vite sono state completamente diverse: uno di loro è una ragazza proveniente da una città dei Paesi Bassi, mentre gli altri sono uomini cresciuti sulle montagne del Rif. Eppure tutti e tre sono emigrati a Tangeri da giovani adulti e hanno costruito i loro percorsi tra il vecchio e il nuovo ambiente culturale. Kifach è una performance interdisciplinare sulla costruzione della propria identità nel mondo.

Venerdì 14 luglio ore 21:45 - Piazza Maggiore

DA GRANDE AVREI VOLUTO FARE IL NANO – TINO FIMIANI

Durata 45 minuti – Biglietto 5 euro - Genere Circo/Teatro di strada

Gag dissennate e sigarette fuori controllo invadono il suo palcoscenico e la sua vita, carte truccate gli mischiano i trucchi e confondono le parole, mentre pistole nervose danno la caccia a innocenti e importuni fazzoletti in una lotta senza quartiere che lo vedono sempre soccombere davanti all’invadenza anarchica degli oggetti. Ma sarà proprio un mago? Quella bionda è proprio la sua partner? E perché il microfono fa il piantagrane?

Sabato 15 luglio ore 21:15 e domenica 16 luglio ore 21:15- Chapiteau Piazza della Repubblica

BALLATA D’AUTUNNO – Compagnia Teatro nelle Foglie

Durata 45 minuti – Biglietto 5 euro - Genere Circo Contemporaneo

Vi è mai capitato di fare un sogno bellissimo, nitido, pieno di dettagli? Poi vi svegliate e… puf svanito. Non lo ricordate più. Dove vanno a finire i ricordi che dimentichiamo? Esiste una scatola dove vengono racchiusi, in attesa del momento giusto per tornarci in mente? E chi decide quando è il momento giusto? Opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, la manipolazione e il clown.

Martedì 18 luglio ore 20:00 – Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo

VUOTO – Compagnia blucinQue

Durata 30 minuti – Biglietto 2 euro - Genere Circo Contemporaneo

Spettacolo che utilizza il linguaggio circense e quello teatrale per dare corpo alla sensazione che rimane quando si perde una persona importante nel corso dalla propria vita. Eleni Fotiou e Gabriel Taiar portano in scena, in stile tragicomico, diversi momenti dalla storia e della relazione che si instaura fra i loro due personaggi, rappresentati con l'ausilio di tre tecniche circensi: ruota Cyr, mano a mano e corda aerea.

Martedì 18 luglio ore 20:45 – Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo

Giovedì 20 luglio ore 10:30 – Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo per i centri estivi

Domenica 23 luglio ore 20:00 – Piazza Maggiore

ARMILLA – Accademia Cirko Vertigo

Durata 30 minuti – Biglietto 2 euro - Genere Circo Contemporaneo

Una città diversa ogni giorno che esiste solo grazie all’elemento dell’acqua. Una città piena di ninfee, una città destrutturata ma gioiosa e luminosa. Ad Armilla il viaggio dell'acqua è una routine, che si trasforma in un gioco senza fine. In scena differenti discipline dialogano fra loro: danza, acrodanza, giocoleria, verticalismo e corda molle.

Martedì 18 luglio ore 21:30 – Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo

DANSOLO – Compagnia blucinQue

Durata 50 minuti – Biglietto 5 euro - Genere Circo Contemporaneo

Trittico di soli: Coppelia – Project, ispirato al celeberrimo balletto Coppelia - La ragazza dagli occhi di smalto, la danzatrice e acrobata Elisa Mutto unisce le tecniche della danza e della contorsione alla sospensione capillare. Priscilla – Project è un lavoro sui contrasti che sarà portato in scena dall’artista croato Vladimir Ježić: vero/falso, naturale/costruito, maschile/femminile, improvvisato/coreografato sono i concetti su cui si costruirà la nuova messa in scena, anche a partire da immagini iconiche dell’omonimo film e dell’immaginario drag. Solo Due: Una ricerca dell'identità in un corpo unico e frammentato, doppio. Una suite per corpo, elettronica e violoncello, dove il dialogo speculare tra lo strumento musicale la voce e il movimento umano trovano un punto d'incontro nello spiazzamento, nella fragilità, nel limite, nell'effimero istante compiuto del momento sonoro che parte e riparte da frammenti cinematografici. Con Alexandre Duarte e le musiche di Beatrice Zanin.

Mercoledì 19 luglio ore 18:00 – Polo Culturale delle Orfane

PIAZZA APERTA

Durata 90 minuti - Ingresso gratuito – Genere: concorso di inediti dedicato alle nuove generazioni

Concorso dedicato ai giovani artisti che presenteranno performance inedite. L’artista selezionato da una giuria esterna sarà premiato con una settimana di creazione presso lo Spazio6 della Cascina Macramè e sarà inserito nella programmazione del Festival Piazza di Circo edizione 2024

Mercoledì 19 luglio ore 21:30 – Mondovì Breo Piazzetta Moizo

RETURN - JULIA TANNER

Durata 30 minuti – Ingresso libero – Genere circo contemporaneo

Julia Tanner, vincitrice dell’edizione 2022 del Concorso dedicato ai giovani artisti denominato Piazza Aperta, presenterà una nuovissima creazione che si è conclusa durante una residenza di creazione in Cascina Macramè nelle prime due settimane di luglio. Lo spettacolo sarà di carattere multidisciplinare con il focus principale incentrato sull’acrobatica aerea e sul teatro fisico.

Mercoledì 19 luglio ore 22:30 – Ingresso libero - Mondovì Breo Piazzetta Moizo

Venerdì 21 luglio ore 21:45 – Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo

Durata 30 minuti – Biglietto 2 euro - Genere Circo Contemporaneo

BINARIO 0 – Accademia Cirko Vertigo

Ispirato a tre famosissimi testi di Italo Calvino, ovvero Se una notte d’inverno un viaggiatore, Le città invisibili e Lezioni americane, lo spettacolo porta in scena, attraverso le più svariate tecniche circensi quali giocoleria, cerchio e corda aerei, le avventure di cinque viaggiatori: ognuno di loro ha con sé una valigia, ognuna delle quali nasconde una storia. Viaggio, immaginazione, specularità e vento, che rappresenta il potere dell’incontro, degli scambi di memoria, ricordi ed emozioni sono i temi attorno ai quali si tesserà la trama di questo spettacolo delicato e onirico, portato in scena dai diplomati del secondo anno dell’Accademia Cirko Vertigo.

Giovedì 20 luglio ore 20:30 - Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo

Venerdì 21 luglio ore 21:00 - Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo

LLABYELLOW – Carlo Cerato

Durata 40 minuti – Biglietto 3 euro - Genere Circo/Teatro di strada

Collage astratto di esplorazioni di giocoleria, forme, colori, costumi, video proiezioni e musica. In scena insieme all’artista bastoni, anelli, palline, piume, gelati, girandole, racchette da badminton. Il lavoro di Carlo si basa sul metodo che si chiama “ Generative Approach” un approccio basato sulla sensitività con quale l’espressione della performance non è predeterminata ma emergente.

Giovedì 20 luglio ore 21:45 – Piazza Maggiore

Domenica 23 luglio ore 21:00 - Piazza Maggiore

R4 FUGA PER LA LIBERTA’ – Nani Rossi e Mc Fois

Durata 45 minuti – Biglietto 5 euro - Genere Circo/Teatro di strada

Corpi speciali. Massima sicurezza e tutela dell'ordine: due agenti impegnati in una complicata missione: il trasferimento di un pericoloso criminale da un carcere a un altro. Riusciranno i nostri eroi nell'ardita impresa? difficile dare una risposta certa, perché la strada - come sempre - piena di sorprese: forse l'auto che gli è stata affidata per la missione non è nel migliore stato, e forse anche loro non sono i migliori agenti speciali sul mercato, o forse non sono nemmeno agenti speciali: speciali di sicuro, ma non come responsabili dell'ordine pubblico... Così, tra imprevisti voluti e non, acrobazie, gags, virtuosismi tecnici e incontri ravvicinati con il pubblico, i nostri agenti speciali, cercheranno di fare tutto il possibile per tenere la situazione sotto controllo e raggiungere l'obiettivo sperato. Ma, nonostante i loro sforzi, l'effetto non sarà quello desiderato e tutti i tentativi di ristabilire l'ordine porteranno inevitabilmente al caos o per meglio dire ad un vero e proprio disordine pubblico.

Venerdì 21 luglio ore 16:00 – ore 18:00 – ore 20:00 – Piazza Maggiore in Chiesetta Via Vasco

TEATRANDO – Elena Griseri e Giuseppe Potenza

Durata 30 minuti – Ingresso libero – Genere: Teatro

Due affermati attori del panorama del teatro fisico che propongono un menù di spettacoli teatrali dedicati ai bambini e agli adulti alternando brevi spettacoli di burattini con monologhi e lazzi delle maschere della commedia dell’arte passando attraverso fiabe e racconti narrati e animati.

Sabato 22 luglio ore 21:30 – Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo

SOUL OF NATURE – Artemakia

Durata 50 minuti – Biglietto 5 euro – Genere: Circo Contemporaneo

Una vera e propria favola acrobatica che l'autore e regista Milo Scotton dedica alle generazioni future. Nell'intreccio seguiremo le avventure di "Mooz", un'intraprendente esploratrice alla ricerca di un arcaico e prezioso tesoro. Saranno i "Custodi delle Foreste Antiche" ad accompagnarla in un viaggio intriso di temi importanti per parlare dell'impatto umano in Natura, del rapporto uomo-fauna selvatica e delle occasioni mancate nella lotta contro i primordi dei mutamenti climatici.

Domenica 23 luglio ore 22:00 – Chapiteau Piazza della Repubblica – rione Breo

IMMAGINARIA – Compagnia Teatro nelle Foglie

Durata 45 minuti – Biglietto 3 euro – Genere: Circo Contemporaneo – acrobatica aerea

Nel mondo di un bambino tutto ha senso, unito dal filo unico della fantasia. Anche quando si è soli c’è sempre un amico immaginario pronto a giocare con te. L´umorismo, la poesia, l´improvvisazione con il pubblico e l´acrobatica aerea con corde sono gli elementi che riempiono il mondo di Maldimar. Lo spettatore ne sarà parte integrante, per poi tornare coi piedi per terra ma con un sorriso in più!