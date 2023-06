Cosa vedere a Cuneo? 10 cose alternative da fare e visitare

Cuneo è una città che nasconde sicuramente molte particolarità e che merita di essere visitata. Si tratta inoltre della quarta provincia più grande del paese dietro Sassari, Bolzano e Foggia. Il nome della città deriva dal fatto che sorta sulla confluenza tra lo Stura e il Gesso forma un vero e proprio cuneo, una caratteristica morfologica che la caratteristica. Inizialmente fu edificata come cittadella militare antifrancese dai Savoia ed è uno dei pochissimi capoluoghi italiani che non ha origini romane.

Nonostante Cuneo non sia una delle mete italiane più conosciute, si tratta di un vero gioiellino. Inoltre, a differenza di grandi città come Roma, Firenze o Milano, non è una città particolarmente cara. Potrai trascorrere uno splendido fine settimana, senza dover far fondo ai tuoi risparmi. Per di più, sfruttando le numerose offerte di viaggio online che puoi trovare su vari siti web e travel blog, come ad esempio Travellairs, sarai in grado di organizzare una splendida vacanza ad un prezzo incredibile. È sufficiente pianificare il tutto per tempo, approfittando degli sconti e le promozioni su hotel, voli e trasporti che si trovano sul web.

Ora però andiamo a vedere dieci cose da fare e visitare nella città.

Mangiare i Baci di Cuneo

Se andate a Cuneo non potete non assaggiare i Baci di Cuneo. Sono una variante, molto golosa, dei classici baci di dama biscotti tipici del Piemonte stesso. I due biscotti sono composti da nocciole piemontesi, cacao e miele e uniti rigorosamente a mano con in mezzo del cioccolato fondente. Se ne trovano di tutti i tipi con aromi differenti che vanno dalla cannella a varie tipologie di alcolici fino ad arrivare a frutta e addirittura spezie aromatizzate. Un'altra caratteristica è quella che sono rigorosamente confezionati singolarmente anche nel caso vengano poi inseriti all'interno di pacchi più grandi.

Museo Civico nell'ex Convento di San Francesco

Un'altra cosa che non potete assolutamente perdere è il Museo Civico di Cuneo nell'ex Convento di San Francesco. All'interno è visibile anche una bellissima chiesa ristrutturata di recente e davvero piena di opere straordinarie con tanto di portale e campanile gotico. Si possono osservare all'interno del Museo delle collezioni di opere d'arte con anche materiale molto antico. La sezione più strutturata è quella dedicata all'Alto Medioevo, ma c'è una parte anche dedicata all'arte sacra precisamente tra i secoli XVI e XVIII.

Giardino di sculture della Fondazione Peano

Bellissimo e di ampio respiro è il Giardino di Sculture della Fondazione Peano. Fu proprio Roberto Peano, di cui questo parco porta il nome, a fondarlo nel 1993. L'obiettivo di questo luogo era la promozione della scultura come uno strumento che potesse rigenerare il tessuto urbano e in grado di interfacciarsi in maniera brillante anche con la natura che c'era ai suoi lati. All'interno del giardino oggi si trovano oltre sessanta specie botaniche ma anche sculture di artisti contemporanei che vengono selezionati attraverso l'annuale concorso “Sculture da Vivere”. Sono istituiti ogni anno anche laboratori e mostre temporanee.

Il centro di Cuneo

Altro posto meraviglioso che possiamo ammirare a Cuneo è il centro della città. Si può passeggiare liberamente per l'area pedonale tra negozi di alta moda e anche possibilità di mangiare un gelato o fare un aperitivo. Sicuramente via Roma è la più popolata e dove si muove anche un po' la movida, comunque contenuta, della sera. Piazza Torino è splendida nel suo essere mastodontica ma non piena di opere, libera al passaggio e dunque anche punto di ritrovo per i giovani. Fino a Piazza Galimberti che è circondata da palazzi porticati e che molto spesso viene adibita per eventi e manifestazioni a servizio dei cittadini e di chi viaggia verso questa meravigliosa città.

Mangiare i prodotti Balocco a Fossano

In provincia di Cuneo c'è anche la splendida cittadina di Fossano che ospita la sede storica dell'azienda Balocco. Proprio per questo nei dintorni si possono assaggiare i prodotti dolciari della nota casa che ricordiamo non fa solo panettoni, ma anche molto altro ancora e che è considerata nel rapporto qualità/prezzo una delle migliori in assoluto di tutto il paese. In tutta Fossano poi si possono trovare dei bar straordinari che vendono prodotti artigianali di elevatissima qualità. Nonostante a volte i prezzi siano un po' alti si trovano anche delle opzioni molto incoraggianti che permettono di fare degli affari e di spendere poco mangiando benissimo.

Il Parco Fluviale Gesso e Stura

Come dicevamo prima Cuneo deve il suo nome alla particolare forma della provincia che sorge tra il Gesso e lo Stura. Proprio in mezzo ai due fiumi sorge lo splendido Parco Fluviale che porta il loro nome. Entrare in questo parco è veramente un viaggio dentro la natura, tra splendide pianure e anche una cascata con acque limpide. Si respira serenità e sicuramente è un posto dove potersi rilassare e passare una giornata in famiglia o tra amici. Vengono organizzate spesso conferenze e anche delle escursioni molto carine.

La Torre Civica

La Torre Civica di Cuneo è sicuramente un edificio storico della città. Si erge per 52 metri e sorge nel centro storico. Ha una base quadrata di sei metri per lato con mura molto spesse di circa due metri. Piero Camilla diceva: “La Torre Civica con la sua campana ha accompagnato e scandito tutte le tappe del cammino storico della città”. Dopo il trattato di pace tra Cuneo e Mondovì del 1317 fu eretta su richiesta del Signore della Contea di Piemonte Re Robert d'Angiò. Oggi ha un aspetto ancora fresco anche grazie ai tanti lavori di restauro effettuati dalla Civica Amministrazione. Si può visitare all'interno e oltre a salire con l'ascensore fino in cima si può fare attraverso le scale, precisamente 132 scalini.

Santuario della Madonna degli Angeli

Sia che voi siate religiosi o meno il consiglio è di visitare lo splendido Santuario della Madonna degli Angeli. Percorrendo il viale dal nome omonimo si arriva a questa struttura dove i cuneesi amano recarsi la domenica. L'edificio è molto sobrio a rappresentare la cultura francescana contro lo spreco con una facciata molto lineare preceduta da un porticato con tre arcate. Lo stemma della famiglia Caisotti, che promosse il rinnovamento del Santuario nel settecento, compare più e più volte all'interno. Anche l'interno è molto sobrio ed è stato ricostruito negli ultimi anni. Infatti il 30 dicembre del 1996 la struttura improvvisamente crollò. Fu ricostruito tutto in soli quattro anni con grandissimo impegno e ridonando allo stesso Santuario la bellezza di un tempo.

Il Tartufo di Alba

In provincia di Cuneo c'è anche un altro comune molto conosciuto e cioè Alba. Questo perché di questa cittadina è tipico il tartufo bianco che viene presentato in tutti le salse. Per esempio le tagliatelle piemontesi, dette tajarin, sono molto gustose e hanno un sapore raffinato e allo stesso tempo molto deciso. Con il tartufo amano condire anche la carne cruda, tipica della zona, oltre alla fonduta. Tutto accompagnato ovviamente dal vino piemontese che è considerato uno dei top assoluti in tutta Italia.

Bob estivo

Se avete dei ragazzi sicuramente una delle cose più simpatiche e divertenti che gli potete far provare in questa città è il bob estivo. Avete presente lo sport invernale che vede 1, 2 o 4 persone impegnate in una discesa su un mezzo dotato di pattini sterzanti che lavora con la forza di gravità? Ecco a Cuneo si può fare, precisamente a Frabosa Sottana, in un modo decisamente differente e cioè all'aria aperta e con la possibilità di vedere scenari fantastici. Su una pista costruita in discesa si scende e ci si diverte in sicurezza sia se si è adulti che se si è bambini.