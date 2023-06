Italia Viva, l'onorevole Marattin in visita a Fossano

Lunedì, l'onorevole Luigi Marattin, con la partecipazione di Francesco Hellmann, coordinatore provinciale di Italia Viva, e Mario Giaccone, Consigliere Regionale di Monviso in Movimento, ha preso parte ad un incontro organizzato dal comitato fossanese di Italia Viva, svoltosi a Fossano presso l’Antico Casolare, nella centralissima Via Roma. La visita dell’On. Marattin, nel suo collegio elettorale, ed in particolare a Fossano, ha suscitato molto interesse, ed ha visto la partecipazione di un centinaio di persone, dimostrando così l’attenzione che i fossanesi hanno anche per i temi di politica nazionale.

Dopo i saluti di rito, a cura di Armando Boretto moderatore del dibattito, numerose sono state le domande del pubblico presente all’On. Marattin e moltissimi gli argomenti toccati : il PNRR, la Riforma Fiscale , Sviluppo Economico e perdita di competitività dell’Italia, ma l’argomento che ha fatto da fil rouge all’incontro è stata la dichiarata necessità da parte di tutti gli intervenuti di iniziare una stagione di profonde riforme dello Stato Italiano. I presenti non si sono nemmeno sottratti ad argomenti “scomodi” riguardanti questioni interne al partito di Italia Viva, come il mancato accordo con Azione e la creazione del Terzo Polo, al cui riguardo l'onorevole ha evidenziando che, aldilà dell’accordo sfumato, esiste una grande elettorato Liberale, Europeista, Democratico e Riformista che dimora nel centro della politica italiana, elettorato che non ama l’attuale politica della destra e neppure della sinistra, a cui oggi è necessario guardare e parlare.

Grande la soddisfazione degli organizzatori per l’indubbio successo dell’iniziativa. Armando Boretto, coordinatore fossanese, ha dichiarato: 'E' un piacere vedere a Fossano tanta partecipazione e tanto interesse per quest’evento, ciò dimostra che la “buona politica”, quella fatta dalla competenza, della conoscenza e dal ragionamento è più viva che mai. Quest’incontro è solo un primo passo, per il nostro neonato comitato di Italia Viva ed è certamente di buon auspicio per il lungo cammino che vorremmo intraprendere insieme ad altri comitati della provincia e della regione, con cui c’è un proficuo dialogo aperto. Altre attività future, sono allo studio, ed Italia Viva ne sarà protagonista.'

Il coordinatore provinciale Francesco Hellmann, dopo l’incontro ha dichiarato: 'Grazie al coordinamento di Italia Viva di Fossano per avere organizzato questo bellissimo incontro. L’on.le Marattin ha ancora una volta manifestato una grande attenzione per il nostro territorio e non si è sottratto al confronto anche sui temi più delicati come il futuro del terzo polo. Il nostro partito è in una fase di profonda trasformazione ed è pronto, anche nella nostra provincia, a diventare il motore propulsore di un centro riformatore e liberale di cui il nostro Paese ha tanto bisogno. Italia Viva ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all'evento e si impegna a continuare a promuovere iniziative simili per favorire un dialogo costruttivo con la cittadinanza.'