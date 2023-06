Sgomento a Monastero di Dronero per l’improvvisa morte di Danilo Golé

Aveva 38 anni Danilo Golé, una moglie e due figli in tenera età. Monastero di Dronero si è svegliata attonita questa mattina, incredula per la sua morte nella serata di ieri, giovedì 22 giugno, a causa di un improvviso malore.



Dipendente presso la ditta Giordano Poultry Plast di Caraglio, era un gran lavoratore, persona affidabile, attenta e collaborativa. Inoltre, era considerato un po’ il “tuttofare” della frazione: non vi era persona che se poteva non aiutava. Mai una cattiva parola, Danilo ha saputo essere con le persone un vero amico.



Amava poi le passeggiate a cavallo, la natura e quel contatto profondo, fatto di verità e purezza.



Resterà sempre nel cuore della moglie Francesca, dei figli Giorgia e Andrea, della mamma Rosanna, del papà Aldo, delle sorelle, dei cognati, delle cognate e di tutti i parenti.



I funerali saranno celebrati domani, 24 giugno, alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale di Monastero di Dronero. I familiari chiedono non fiori ed anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.