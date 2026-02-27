Bastia Mondovì dedicherà la piazza delle scuole a Massimo Bertolino

Sarà intitolata a Massimo Bertolino la piazza delle scuole di Bastia Mondovì.

La decisione è stata approvata ieri, giovedì 26 febbraio, dalla Giunta Comunale.

Figura storica e ricordata con affetto in paese, Bertolino è scomparso nel 2015. Già membro della Polizia locale, aveva lavorato anche come impiegato nell'ufficio anagrafe dell'ente ed è ricordato per la per la sua rettitudine, competenza e profonda dedizione al servizio della comunità.

L’amministrazione ha motivato la scelta sottolineando il valore umano e professionale di Bertolino che, nel corso della sua lunga carriera presso il Comune, è stato un punto di riferimento per cittadini e colleghi: "Esempio di umanità e spirito di servizio", si legge nel testo della delibera.

Per ricordarlo verrà apposta una targa che completerà i lavori di riqualificazione della piazza, conclusi nelle scorse settimane grazie a un intervento di circa 100mila euro, che ha permesso l’abbellimento dell’area e la piantumazione di tre nuovi alberi: due aceri e un liriodendro, il cosiddetto “albero dei tulipani”.