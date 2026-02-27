L'associazione Bisalta Vita organizza un corso gratuito di difesa personale dedicato a tutte le donne

In occasione dei festeggiamenti per la Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, l’Associazione Bisalta Vita organizza il 9 marzo presso l’ex Bocciofila di Roccavione – Via Timo Aime 2 Bis dalle 20.30 alle 22 un corso gratuito di difesa personale.

L’evento ha il Patrocinio del Comune di Roccavione, in collaborazione con l’Associazione Incontri in Vetrina e KMA.

L’iniziativa, tenuta da istruttori professionisti dell’Associazione KMA, nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per aumentare la consapevolezza, la sicurezza e la capacità di gestione delle situazioni di rischio. Durante la serata vi sarà la possibilità di partecipare attivamente alle dimostrazioni di difesa personale (fino ad un massimo di 50 persone) oppure di assistere alle dimostrazioni guidate. Il corso non sarà solo un momento di apprendimento tecnico, ma anche un’occasione di confronto e crescita, un percorso di consapevolezza e sicurezza.

L’obiettivo principale è fornire strumenti pratici per reagire in modo efficace. Un’ iniziativa simbolica in un mese significativo che dimostra ancora una volta come Bisalta Vita, grazie al sostegno di Banca di Boves, sia attenta ai temi sociali più urgenti.

“Con questa proposta, interviene il Presidente di Bisalta Vita Michele Baudino- Bisalta Vita e Banca di Boves vogliono lanciare un messaggio chiaro ed urgente: la sicurezza è un diritto e la prevenzione passa anche e soprattutto attraverso la formazione, la sensibilizzazione, la conoscenza”.

L’iscrizione è obbligatoria, telefonando a Barbara (Associazione KMA) 3386387610

Per info: bisaltavita@bancadiboves.it