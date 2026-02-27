Due nuove opportunità per gli ETS accreditati della provincia di Cuneo

Il CSV Società Solidale ETS rinnova il proprio impegno a fianco degli Enti del Terzo Settore (ETS) della provincia di Cuneo, annunciando la pubblicazione di due importanti Avvisi di selezione per l’anno 2026. Si tratta di veri e propri percorsi di accompagnamento e coprogettazione pensati per trasformare le idee delle associazioni in realtà concrete.

1. Promozione e sensibilizzazione al volontariato

Il primo Avviso è dedicato a iniziative capaci di coinvolgere la cittadinanza e promuovere la cultura della solidarietà. Gli ETS sono invitati a presentare proposte preliminari che descrivano bisogni e obiettivi. Le idee selezionate dal Consiglio Direttivo verranno sviluppate insieme al CSV, che offrirà supporto organizzativo, logistico e promozionale.

Destinatari: ETS accreditati ai servizi del CSV della provincia di Cuneo, singolarmente o in rete.

ETS accreditati ai servizi del CSV della provincia di Cuneo, singolarmente o in rete. Requisiti: Le attività devono svolgersi sul territorio provinciale, prevedere il coinvolgimento attivo dei cittadini ed essere aperte alla coprogettazione.

Le attività devono svolgersi sul territorio provinciale, prevedere il coinvolgimento attivo dei cittadini ed essere aperte alla coprogettazione. Scadenza: 16 marzo 2026, ore 18:00.

2. Sviluppo di idee formative

Il secondo bando mira a rafforzare le competenze dei volontari attraverso percorsi formativi su temi specifici. Accanto ai corsi di formazione proposti direttamente dal CSV su tematiche di interesse generale per tutte le tipologie di ETS, ogni anno il CSV sostiene anche la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi specifici, a partire dalle idee proposte dalle associazioni del territorio.

Si tratta di uno strumento pensato per raccogliere proposte formative preliminari che, se selezionate, verranno sviluppate e realizzate insieme al CSV attraverso un percorso di coprogettazione.

Requisiti minimi: Garantire almeno 10 partecipanti, aprire il corso a volontari di altri ETS e collaborare attivamente alla progettazione.

Scadenze: Sono previste due sessioni: la prima entro il 16 marzo 2026 e la seconda entro il 15 giugno 2026.

Come partecipare

Per entrambi i bandi, la documentazione completa, i formulari e i testi integrali sono disponibili sul sito www.csvcuneo.it. In linea con lo spirito di collaborazione del Centro, è particolarmente valorizzata la presentazione di proposte in rete tra più enti

Per supporto nella compilazione o chiarimenti: