Grande partecipazione per il confronto di Cherasco In dedicato al referendum

Una serata di grande partecipazione e di alto profilo quella organizzata da Cherasco In, che ha visto un pubblico delle grandi occasioni prendere parte con attenzione e interesse al confronto sul referendum costituzionale relativo alla riforma della giustizia.

L’iniziativa, ospitata nella sala gremita dell’Auditorium della Banca di Cherasco, ha rappresentato un importante momento di approfondimento e confronto pubblico. Protagonisti della serata sono stati due relatori di riconosciuto prestigio l’Avv. Gian Domenico Caiazza e il Prof. Enrico Grosso, che con chiarezza e competenza hanno illustrato le rispettive posizioni, offrendo al pubblico strumenti concreti per maturare un voto informato e consapevole.

La significativa affluenza registrata confermano quanto siano sentiti e necessari momenti di informazione e dialogo come questo. Con i suoi incontri, Cherasco In continua a riscuotere un consenso crescente, ponendosi come punto di riferimento per la promozione culturale sul territorio.

Il Presidente di Cherasco In, Carlo Davico: “Grazie alla Banca di Cherasco per l’ospitalità e a tutte le persone che, con il loro impegno, hanno reso questa serata un successo.”

Cherasco In proseguirà anche nei prossimi mesi il proprio impegno nell’organizzazione di iniziative gratuite aperte alla cittadinanza. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 19 marzo, presso l’Auditorium della Banca di Cherasco, con un incontro dedicato al tema dell’Intelligenza Artificiale che vedrà come relatore Don Luca Peyron, sacerdote torinese e autorevole punto di riferimento sul rapporto tra Intelligenza Artificiale, cultura digitale ed etica.