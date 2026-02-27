A Demonte si presenta il volume “L’Aizounenc” di Andrea Celauro

Valle Stura Experience vi invita Sabato 28 febbraio alle ore 17, presso la Biblioteca Civica “Piero Camilla” (Via Martiri e Caduti per la Libertà 1/A, Demonte), dove si terrà la presentazione del volume “L’Aizounenc – Dizionario etnolinguistico dell’occitano di Aisone” di Andrea Celauro.

L’opera rappresenta un lavoro di straordinario valore linguistico e antropologico. Andrea Celauro, laureato in Antropologia culturale ed Etnologia e residente ad Aisone, ha dedicato oltre dieci anni di studio e ricerca a questo progetto, dando vita a un volume che va ben oltre il concetto tradizionale di dizionario.

“L’Aizounenc” raccoglie più di 9000 termini dell’occitano parlato ad Aisone e comprende un’importante sezione etnografica realizzata attraverso un’approfondita ricerca sul campo. Il risultato è un’opera che restituisce non solo il patrimonio lessicale locale, ma anche il tessuto culturale, sociale e quotidiano della comunità che ancora oggi custodisce e utilizza questa lingua.

Durante la presentazione l’autore dialogherà con Luca Franco, guida escursionistica della Valle Stura e profondo conoscitore della lingua occitana. Il confronto tra competenze antropologiche e conoscenza diretta del territorio offrirà al pubblico uno sguardo ricco e autentico sulla lingua come espressione viva dell’identità alpina.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire il valore della tutela delle minoranze linguistiche e riflettere sull’importanza della memoria come patrimonio vivo.

Ingresso libero.