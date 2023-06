A Gambasca è caccia al “cane vagante”

Dopo aver ricevuto segnalazione da alcuni residenti che indicavano la presenza di un “cane vagante” sul territorio del comune di Gambasca ed avere prontamente (ma infruttuosamente) adottati i provvedimenti di cattura necessari, in particolare mediante la dotazione di una gabbia-trappola, la sindaca Cristiana Nasi ha firmato ieri, venerdì 23 giugno, un’apposita ordinanza che vieta a chicchessia di alimentare cani vaganti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, di lasciare i propri cani liberi di scorrazzare in luoghi pubblici ed aperti al pubblico e di manomettere le attrezzature adottate per la cattura dell’animale.

Il sindaco precisa altresì che eventuali cittadini disponibili a collaborare, come ad esempio a fornire la propria dIsponibilità ad alimentare l’animale in un luogo recintato ove l’animale possa più facilmente catturato, possono comunicare il proprio nominativo presso il municipio lasciando i propri riferimenti ed un contatto telefonico.

Nel caso in cui il “cane vagante” venisse rinvenuto in luogo chiuso o lo si ritenesse in pericolo stante la prossimità di vie e strade trafficate, chiunque è pregato di darne immediata comunicazione al Comune o, in subordine, telefonare al 112.

Tutti i cittadini sono invitati a collaborare allo scopo di catturare finalmente l’animale.