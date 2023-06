Licenza in Teologia Biblica per Franco Marro, insegnante di religione presso il Comprensivo Centallo Villafalletto

Riceviamo e pubblichiamo.

Complimenti a Franco Marro che in data 23 giugno, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, ha conseguito la Licenza in Teologia Biblica discutendo una tesi dal titolo “Un matrimonio complicato. L’esegesi recente di fronte ad Ef 5,21-33”.



Congratulazioni a Marro, attualmente insegnante di Religione presso l’Istituto Comprensivo Centallo-Villafalletto, da familiari, amici e conoscenti per l’importante risultato.



Il neo-laureato commenta: «Con la discussione ho concluso un lavoro iniziato nel 2013. L’argomento della tesi era il brano matrimoniale contenuto nella lettera agli Efesini, un testo nel quale si sostiene – tra l’altro – che il marito cristiano è il capo della moglie e quest’ultima deve stare a lui sottomessa. Il tema “spinoso” giustifica il tempo impiegato (dieci anni!) per arrivare alla conclusione: ho faticato a trovare un relatore disposto a sostenere il mio commento critico a quel brano neotestamentario, e anche in sede di discussione una parte della Commissione ha manifestato una certa perplessità nei confronti del lavoro svolto. Al di là di questo, resta il fatto che alla Facoltà Teologica di Milano ho imparato moltissimo e di questo sono grato; sono estremamente riconoscente nei confronti del mio relatore – il professor don Francesco Bargellini – e ovviamente soddisfatto del traguardo raggiunto. Un traguardo a cui non sarei mai arrivato senza gli insegnamenti del teologo cuneese don Carlo Isoardi, a cui la tesi è dedicata. Grazie, don Carlo!».