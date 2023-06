Scontro tra auto e moto a Fossano: grave centauro 45enne che viaggiava col figlio

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 25 giugno, in territorio di Fossano, lungo il primo tratto della Provinciale 184 per Villafalletto uscendo dalla circonvallazione.

Qui – fa sapere il servizio regionale 118 –, poco prima delle ore 18 una moto condotta da un 45enne è andata a scontrarsi violentemente con un’automobile.

Sul posto sono intervenuti l’emergenza sanitaria e squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale di Cuneo e dal locale distaccamento di volontari, insieme a una pattuglia della Polizia Stradale.

Il motociclista è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo. Con lui sulla moto c'era il figlioletto tredicenne, trasportato nello stesso nosocomio in codice di gravità verde.



Articolo in aggiornamento.