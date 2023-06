Al rifugio Fauniera lo "Star Party" per immergersi nell'astronomia

Sideralis Officina delle Stelle è lieta di presentare l'annuale "Star Party" presso la suggestiva località del rifugio Fauniera, il 14, 15 e 16 luglio. Questa straordinaria iniziativa offre al pubblico l'opportunità di immergersi nell'affascinante mondo dell'astronomia e delle attività didattiche e outdoor attraverso una serie di esperienze coinvolgenti e interattive.

Durante lo Star Party, gli appassionati di astronomia e i curiosi avranno l'opportunità di partecipare a sessioni di osservazione astronomica, sfruttando l'assenza di inquinamento luminoso che caratterizza la location di Fauniera. Lontani dalle luci della città, i partecipanti potranno godere di uno spettacolo mozzafiato, ammirando le meraviglie del cielo notturno, tra cui stelle, pianeti, galassie e altro ancora. Esperti astrofili saranno presenti per guidare gli osservatori, fornendo spiegazioni dettagliate e rispondendo alle domande degli interessati.

In programma anche il workshop di fotografia notturna tenuto dal fotografo Daniele Boffelli. Questa sessione offre ai partecipanti l'opportunità di apprendere le tecniche di fotografia notturna, comprese le impostazioni della fotocamera, la gestione dell'esposizione e la cattura di immagini di stelle e paesaggi notturni mozzafiato.

In aggiunta, ci saranno laboratori didattici dedicati ai bambini, che offriranno loro l'opportunità di esplorare il mondo dell'astronomia in modo divertente e interattivo. I giovani partecipanti avranno l'opportunità di imparare attraverso esperienze pratiche, esperimenti e attività coinvolgenti, stimolando la loro curiosità e il loro interesse per l'universo.

Per coloro che desiderano esplorare ulteriormente l'area di Fauniera, saranno organizzate escursioni a piedi e in e-bike. Queste escursioni offrono l'opportunità di immergersi nella natura incontaminata e di godere di panorami spettacolari, guidati da esperti locali che condivideranno informazioni sulle caratteristiche del territorio e la sua importanza.

La serata di venerdì 14 luglio sarà dedicata ad un'emozionante sessione di osservazione astronomica, aperta a tutti e guidata dagli esperti di Sideralis Officina delle Stelle. Sarà un'occasione unica per immergersi nella bellezza del cielo stellato e scoprire i segreti dell'universo.

Il sabato 15 luglio sarà un'intera giornata di avventure. Al mattino, avremo una fantastica escursione guidata, che ci permetterà di ammirare i panorami mozzafiato dell'alta valle grana. Inoltre, offriremo una prova gratuita di ebike, con una guida cicloturistica a disposizione per consigli e suggerimenti.

Sarà inoltre presente un servizio navetta gratuito per i partecipanti al trekking, per lo spostamento dal rifugio al colle di Valcavera e ritorno.(gli orari verranno comunicati agli iscritti al trekking)

Durante il pomeriggio, i laboratori didattici di astronomia per bambini e ragazzi saranno il luogo ideale per stimolare la curiosità e l'interesse dei più giovani verso le meraviglie dell'universo. Inoltre, avremo anche delle osservazioni solari per apprezzare il nostro sole in tutta la sua magnificenza. La serata culminerà con un'altra sessione di osservazione aperta al pubblico, curata ancora una volta da Sideralis Officina delle Stelle.

Domenica 16 luglio, avremo l'occasione di condividere un pranzo in amicizia presso il rifugio. Sarà un momento perfetto per rilassarsi, condividere esperienze e apprezzare la bellezza della natura circostante.

"Sideralis Officina delle Stelle è entusiasta di presentare il suo Star Party al rifugio Fauniera", ha dichiarato il coordinatore dell’associazione Federico Pellegrino . "Vogliamo creare un'esperienza unica che permetta a persone di tutte le età di apprezzare e comprendere meglio l'astronomia. Siamo sicuri che lo Star Party offrirà a tutti i partecipanti un'opportunità indimenticabile di scoprire la bellezza del nostro territorio e il mistero del cielo notturno".

L'evento è aperto al pubblico in forma gratuita, realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC nell'ambito del bando primavera all’interno del progetto Astronomica “festival dell’astronomia alpina”, con eccezione del workshop di fotografia notturna per il quale è obbligatoria la prenotazione ed è prevista la quota di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni attività gratuite +39 3246214970 sideralisaps@gmail.com

Per info e costi workshop Daniele Boffelli +39 349 6980349 info@danieleboffelli.com

