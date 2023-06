All'Agriteatro di Ceva Davide Lorenzo Palla con "Moby Dick"

Dopo il grandissimo successo della prima serata e dell’aperitivo organizzato in collaborazione con la Pro Loco e lo Sci Club l'Agriteatro di Ceva è già pronto per il la prossima serata della rassegna 2023. Giovedì 29 giugno alle 21.30 in scena un grande amico della Compagnia TM che si è già esibito sia al Marenco che all’Agriteatro nella prima edizione, Davide Lorenzo Palla che si tufferà nella rilettura di un testo non teatrale e caposaldo della letteratura moderna: Moby Dick di Herman Melville.

Un viaggio di studio e ricerca per raccontare l’incontro con l’altro, con il diverso da sé, scoprire mondi sconosciuti e vivere avventure al limite dell’immaginazione, ma anche un modo per guarda- re in faccia le proprie paure ed ossessioni. Un racconto molto personale che intreccia la vita dell'artista alla lotta del capitano Achab per raggiungere la bianchezza della balena.

Come nel romanzo di Melville, i vecchi marinai di ritorno da viaggi durati anni si ritrovano in una locanda a raccontarsi storie davanti a un piatto di minestra calda, così il pubblico teatrale verrà catapultato in un altro tempo e un altro spazio, per vivere la caccia alla balena più entusiasmante di tutti i tempi. Una storia epica che parla di come un uomo possa veleggiare una vita intera alla ricerca di un incontro con la parte più remota di se stesso. Un viaggio che non racconta solo di marinai, profeti e balene, ma che risuona oggi come una riflessione potente sulla profondità dell’animo umano.

Un attore ed un musicista evocano le scene della feroce battaglia tra un uomo e le sue ossessioni in un crescendo di tensione e colpi di scena che verte al gran finale. Gli spettatori si trovano così a vivere l’emozione degli avventori di una locanda in riva al mare e di colpo vengono catapultati in mezzo tra le onde, a bordo del Pequod, per inseguire la bianca balena in una lotta sfrenata tra la sopravvivenza e la morte.

Perchè anche quando il mare è avverso e il vento continua a gridarci in faccia la nostra triste e disperata disfatta, noi veleggiamo alla ricerca della nostra utopia.

