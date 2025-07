"Le strade bianche, se ben utilizzate, sono una risorsa inestimabile per l'economia delle nostre valli"

Egregio direttore,

Negli ultimi tempi è in corso un forte dibattito su come utilizzare le strade bianche di montagna (aperte, chiuse, aperte solo ai mezzi leggeri etc).

Noi crediamo che le strade bianche, se ben utilizzate siano una risorsa inestimabile per l'economia delle nostre valli. Crediamo che il transito su queste strade vada regolamentato in maniera rigida.

Come Assemblada Occitana Valades proponiamo di regolamentare il sistema in modo che auto, pedoni e ciclisti abbiano giorni differenti di transito su queste strade di montagna. Non crediamo sia invece opportuno consentire il transito alle moto, in quanto creano disturbo alla fauna e a eventuali turisti in cerca di pace e relax.

Proponiamo inoltre di inserire dei ticket a pagamento per chi transita su queste strade (sull’esempio della via del sale a Limone). Inserendo un ticket si possono usare i fondi per la manutenzione delle strade. Proponiamo di trasformare una parte consistente del ticket (dal 30 al 50%) in un buono acquisto da spendere nelle attività del comune dove passa la strada.

In questo modo, quel tipo di turismo può dare un vero aiuto all' economia montana.

Crediamo, inoltre, che sia necessaria una regolamentazione del transito delle bici nei sentieri alpini e se necessario, anche un divieto su certi sentieri, consentendo esclusivamente il transito ai pedoni.

Le nostre montagne non possono perdere le occasioni turistiche che la natura e i nostri avi ci hanno donato, senza devastarli ma preservandoli. Riteniamo che queste decisioni vadano coraggiosamente prese dai comuni interessati dalle opere! Non v'è ne pentirete!

Assemblada Occitana Valades