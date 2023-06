Oggi a Mondovì l'ultimo saluto a Gianmarco Garelli, fondatore di "Garelli profumi"

Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 giugno, i funerali di Gianmarco Garelli, storico commerciante di Mondovì, che è mancato all'età di 89 anni all'ospedale di Carle di Cuneo, dove si trovava ricoverato.

Già presidente di Confesercenti, il suo nome è indissolubilmente legato alla zona commerciale di Breo, dove aveva fondato e gestito "Garelli Profumi", attività dedicata alla cosmesi che contava due sedi a Mondovì (in via Sant'Agostino e corso Italia) e una terza a Cuneo (in via Grandis). Oltre alla nota catena di profumerie aveva fondato anche la "Garelli professionale" per la fornitura di prodotti professionali di estetica e parrucchieri.

Lascia i figli Stefania e Alberto con i nipoti Virginia, Filippo e Francesco. I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 26 giugno alle 15.30, nella parrocchia di Sant'Agostino in via Piandellavalle.