Limone, apertura parziale della strada dei 50 tornanti: previsti controlli per prevenire infrazioni

Come anticipato da Targatocn nella giornata di ieri, è stata concordata l'apertura parziale e con prescrizioni della RD6204, nota come "strada dei 50 tornanti", per il periodo estivo.

È di oggi, martedì 27 giugno, il comunicato stampa congiunto delle Prefetture di Cuneo e delle Alpi Marittime, d'intesa con il Consiglio Dipartimentale delle Alpi Marittime, i sindaci di Limone Piemonte, Tende, La Brigue e l'ANA.

La citata strada — comunale sul versante italiano e dipartimentale sul versante francese - è attualmente l'unico collegamento possibile tra le popolazioni dell'Alta Valle Vermenagna in Italia e dell'Alta Valle Roya in Francia.

Pertanto a partire da venerdì 30 giugno 2023 alle ore 6 e fino a quando le condizioni meteo e di manutenzione lo consentiranno, la strada sarà percorribile tutte le mattine dalle ore 6 alle ore 6:15 da Limone e dalle ore 7 alle ore 7:15 da Tenda e tutte le sere dalle 19 alle 19:15 da Limone e dalle 20 alle 20:15 da Tenda

Potranno transitare: i residenti di Limone Piemonte, Tenda e La Brigue; i lavoratori transfrontalieri che operano nei suddetti comuni; ii turisti provenienti dall'Italia che hanno prenotazioni in alberghi, rifugi e stabilimenti a Casterino per il giorno o per la notte (prenotazione formalizzata che deve essere presentata in caso di controlli).

Queste persone devono avere un'autorizzazione nominativa, rilasciata dai sindaci dei Comuni menzionati o una prova di prenotazione a Casterino. Gli elenchi saranno forniti alla Polizia e alla Gendarmeria per le verifiche.

L'accesso alla strada sarà fisicamente chiuso al di fuori di queste fasce orarie. Inoltre è completamente vietato l'accesso ai camper, roulotte, autobus, veicoli di lunghezza superiore a 6 metri, peso superiore a 3,5 tonnellate e altezza superiore a 2,5 metri, oltre a ciclisti e pedoni. Saranno effettuati controlli per prevenire ogni infrazione.