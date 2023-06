"Nuovi mondi festival": un distretto culturale per il futuro della montagna

Ad ospitare il Nuovi Mondi festival dal 30 giugno all'8 luglio saranno Valloriate, il centro della manifestazione, ma anche Moiola, Rittana, Roccasparvera. Tutti insieme, questi quattro comuni, rappresentano il "Distretto culturale" pensato per immaginare il futuro della montagna.

Circa 1300 abitanti in totale, i quattro comuni hanno deciso di unire le proprie forze e di costituire nella bassa Valle Stura di Demonte una rete informale insieme a gruppi e associazioni del territorio. L’obiettivo dichiarato è confrontarsi e cercare percorsi nuovi per dare risposte che frenino il declino di queste aree.

I quattro sindaci protagonisti dell’iniziativa Giacomo Doglio, Gianluca Monaco, Loris Emanuel, Manuel Guerra si sono dati uno strumento comune per agire sul territorio: la cultura.

“Non a caso - spiega il sindaco Doglio che due anni fa Rittana ha aperto il Museo Diffuso - abbiamo chiamato questa rete informale “Distretto culturale” - Ogni comune avrà un suo specifico ambito. Noi l’arte contemporanea, Moila il teatro, Roccasparvera la musica e Valloriate il cinema. Ci siamo dati un percorso triennale ricco di iniziative condivise con i nostri cittadini e in collaborazione con le realtà associative del territorio. Con la cultura, lo dimostrano decine di esempi di successo, si rigenera il territorio.”

Accanto ai Comuni ci sono due cooperative sociali (Cooperativa Momo e Cooperativa proposta 80) e quattro associazioni culturali (Associazione L’era Granda, Kosmoki, Grand’Arte e Rifai). A coordinare il lavoro di tutti c’è una nascente impresa creativa cuneese, Piani Verticali.

“Il nostro ruolo è incentivare buone pratiche - dice Silvia Bongiovanni di Piani Verticali - La sfida non è semplice, ma ci crediamo fermamente. Nulla è ineluttabile. Dobbiamo mettere in moto tutti i meccanismi possibili per restituire vitalità e attrattività al territorio. Pensiamo prima di tutto ai residenti e poi a coloro che potrebbero scegliere questi comuni come luoghi nei quali passare del tempo più o meno lungo.”

La prima iniziativa avviata è stata lo Sportello Montagna Futura, dedicato ai giovani della Valle. Si configura come una sorta di Informa Giovani, ed è aperto tutti i martedì pomeriggio a Rittana. A gestirlo sono due giovani della zona.

Gli appuntamenti e le iniziative del Distretto Culturale, comprese quelle dello Sportello, sono tutte consultabili sul sito www.montagnafutura.com.

A finanziare il progetto è la Fondazione CRC con il bando Comunità in rilievo.