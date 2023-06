Savigliano, consegnati gli attestati del corso di agricoltura

Sono stati premiati in Municipio con un attestato di frequenza i 12 partecipanti che nei mesi scorsi hanno preso parte al corso di formazione in agricoltura svoltosi a Savigliano. Un'iniziativa finanziata da Enfip Piemonte – Ente Nazionale Fenapi Istruzione Professionale – nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, ospitato dal Comune di Savigliano e promosso in particolare dall'assessorato all'agricoltura.

Rivolto agli imprenditori agricoli, agli addetti occupati del settore agricolo ed agroalimentare e alle piccole e medie imprese operanti nelle zone rurali, il corso era suddiviso in due parti.

La prima, “Minima lavorazione delle colture agrarie”, era composta da 6 lezioni per un totale di 15 ore; la seconda, “Valorizzazione degli effluenti zootecnici e concimazione delle colture agrarie”, era suddivisa in 9 lezioni per 24 ore totali.

Gli appuntamenti si sono svolti presso la sede del Comando di Polizia Locale, ed hanno visto in cattedra tre esperti del settore: Walter Montiglio, Natale Sanino ed Angelo Caimi.

Al termine del corso, i 12 “studenti” sono stati ricevuti dal sindaco di Savigliano Antonello Portera nella Sala Consiglio del Municipio. «Questi attestati di frequenza – ha detto il Primo cittadino – sono la testimonianza dell'impegno che avete profuso in queste lunghe settimane. La formazione e la conoscenza sono sempre importanti per apportare migliorie ed innovazioni nei diversi settori. Più che mai in ambito agricolo, il comparto a cui dobbiamo il cibo che portiamo in tavola e che rappresenta un pilastro della nostra economia, cuneese e saviglianese».