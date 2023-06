Bra, grazie a un contributo della Regione orario prolungato negli asili nido per alcune famiglie

Per alcune famiglie di Bra l'orario negli asili nido della città sarà prolungato (Foto: Gerbaldo)

Tra i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Bra, previsto per lunedì 3 luglio, c’è la ratifica della 4° variazione al Bilancio di previsione 2023. Ce la illustra il sindaco Gianni Fogliato:

"Un importante contributo, 12 mila euro, arriva dalla Crc ed è indirizzato all’estate ragazzi, in particolare quella autismo. 2500 mila euro arrivano invece dalla Provincia per il trasporto degli studenti disabili delle Superiori. La Regione ha inoltre stanziato 146 mila euro, grazie ai quali alcune famiglie avranno la possibilità di usufruire di un orario prolungato a costo zero negli asili nido cittadini. Dall’avanzo di Amministrazione, 250 mila euro saranno infine destinati ad asfalti".

La seduta inizierà alle ore 18. Sarà possibile seguirla in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra.