Guastatori Alpini dell’Esercito in piazza a Orta San Giulio per la festa dell'Arma del Genio [FOTO]

Si è conclusa a Orta San Giulio (Novara) la giornata organizzata in occasione della Festa di Corpo del 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, unità specialistica inquadrata all’interno della Brigata Alpina “Taurinense” e presente, a cavallo dei mesi di giugno e luglio nei territori circostanti al lago d’Orta per la conduzione di attività addestrative.



I Guastatori della “Taurinense” di stanza a Fossano si sono schierati in piazza Motta per la cerimonia militare, che ha visto la presenza di una rappresentanza del 32° Reggimento Genio Guastatori in armi e della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”. Dopo la resa degli onori ai Caduti presso il Monumento di Piazza Ragazzoni la cerimonia è proseguita con l’alzabandiera, gli interventi delle autorità civili e militari e si è infine conclusa con un’esibizione musicale della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”. Dalla prima mattinata e fino al tardo pomeriggio è stato inoltre possibile per la cittadinanza osservare mezzi e materiali in dotazione ai Guastatori Alpini grazie all’allestimento di una mostra statica.



Presenti alla cerimonia il Comandante della Brigata Alpina Taurinense, Generale Enrico Fontana, il Comandante del 32° Guastatori, Colonnello Giuseppe Francesco Di Maggio, il sindaco di Orta San Giulio, Giorgio Angeleri, il Consigliere Nazionale ANA Gian Piero Maggioni, il presidente della Sezione ANA Cusio-Omegna, Giancarlo Manfredi, oltre che numerose autorità civili e militari locali ed i rappresentanti delle sezioni e dei gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini del Piemonte e della Lombardia.