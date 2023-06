Nuove e moderne apparecchiature per la Neurofisiologia di Mondovì

Nuove e moderne apparecchiature sono state donate grazie a Fondazione CRC al reparto di neurofisiologia dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. La presentazione ufficiale dei macchinari, per un totale di 100mila euro, si è svolta questa mattina, giovedì 29 giugno, alla presenza dei dirigenti dell’Asl Cn 1, di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dell’amministrazione comunale.



“Ringrazio Fondazione CrC rappresentata oggi dal presidente Ezio Raviola e i consiglieri Giorgio Comino e Giuliana Turco - ha detto il dottor Giuseppe Guerra, direttore generale dell’AslCn1 - . Stiamo lavorando per la dialisi. Il tutto deve essere visto come un percorso di crescita. Ringrazio anche il sindaco che ci monitora in ogni azione che facciamo, con grande attenzione”.



“Aver avuto l’opportunità di acquisire nuove apparecchiature ci permette di migliorare la qualità del nostro lavoro e portare avanti questo reparto nella maniera più efficace - ha spiegato la Responsabile neurofisiologia, la dottoressa Gabriella Turano - . Grazie ai tecnici che lavorano qua per noi ogni giorno, occupandosi anche della gestione del pubblico. Un segno di innovazione e miglioramento sia nella qualità che nella quantità dei test che possiamo fornire”.



“Sono molto contento di questa giornata, - ha detto il sindaco, Luca Robaldo- ringrazio fondazione CRC che consente di guardare con una visione a lungo termine, non è il primo segno di vicinanza che fondazione ha riservato al nostro nosocomio. Noi teniamo molto a questo ospedale. Intanto con l’aiuto di Fondazione CRT, l’associazione ASSO intraprenderà il percorso per diventare fondazione dell’ospedale sulla scia di quelle che già esistono nella nostra provincia”.



“Il nostro dovere - ha detto il presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola - è quello di continuare ad amministrare bene il patrimonio che ci è stato lasciato, intervenendo dove servono servizi fondamentali come quelli sulla sanità. I macchinari servono ma servono persone con professionalità che svolgono il loro lavoro con passione per la comunità, quindi grazie a voi per quello che fate e lo saremo anche per il nuovo reparto di dialisi di Mondovì”.



In dettaglio sono stati donati:

Un elettromiografo che consentirà un incremento dei test con studio sistema nervoso vegetativo;

Uno stimolatore magnetico con braccio estensibile comodo per l’esecuzione degli esami per paziente e operatore;

Un elettroencefalografo multitasking che serve per la registrazione e studio del coma e disturbi di coscienza in rianimazione;

Elettroencefalografo nuovo per la registrazione di esami anche in pazienti isolati per malattie infettive che sarà possibile utilizzare solo attraverso una testina, senza spostare l’intero strumento, aumentando così la protezione di operatori e pazienti