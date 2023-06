Sicurezza sul lavoro: siglata l'intesa tra carabinieri e scuola edile di Cuneo

Collaborare con le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, gli attori provinciali della filiera edile e gli organi di vigilanza per promuovere la “Cultura della Sicurezza” nei cantieri edili. In quest’ottica si pone il Protocollo d’intesa, siglato martedì 27 giugno tra il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro (CCTL) e la Scuola edile di Cuneo.



Il documento prevede che la scuola si impegni a formare i militari in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in edilizia attraverso corsi aggiornamento e perfezionamento, seminari e altri strumenti. Dall’organizzazione di stage formativi direttamente in “cantieri scuola” presso i laboratori della Scuola Edile, per approfondire le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, ai corsi di formazione relativi a materie di settore.



Per la gestione tecnica del protocollo, che avrà una durata iniziale di due anni e sarà rinnovabile su accordo delle parti, sarà costituito un comitato tecnico scientifico a cui spetterà formulare proposte sulle attività formative, sviluppare indirizzi e linee guida in materia di qualità e sicurezza sul lavoro e studiare strumenti utili ad elevare il grado di cultura della sicurezza.



“Questa intesa - spiega Elena Lovera, presidente della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Cuneo, nonché presidente del Formedil nazionale – è frutto di un percorso condiviso, voluto insieme alla pubblica amministrazione, enti, parti sociali del territorio attive nell’ambito della sicurezza sul lavoro e segue il “Protocollo per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della provincia di Cuneo” siglato nel mese di gennaio presso la sede della Prefettura”. “Nella collaborazione tra chi ha compiti di vigilanza e chi è impegnato quotidianamente sui temi della formazione e della sicurezza – prosegue Salvatore Correnti, vice presidente della Scuola Edile - il confronto è un valore aggiunto che potrà portare benefici in questo percorso condiviso, anche se voglio sottolineare che Cuneo resta un’isola felice in materia di sicurezza sul lavoro”.



La Direttrice Laura Blua coordinerà la parte organizzativa e le tematiche dei corsi. I militari potranno perfezionare ed aggiornare costantemente la loro preparazione, per effettuare ispezioni sui cantieri, svolgendo un’attività preventiva e parteciperanno, in qualità di relatori, a conferenze, seminari di studio e di formazione, organizzati dal CPT in tutto il territorio provinciale.



Hanno siglato il protocollo:

Elena Lovera presidente della Scuola Edile e del CPT e per il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, il T.Col. Loris Baldassarre, Comandante del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Milano

Presenti alla firma:

il Maresciallo Capo Dario Scarcia Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro c/o Ispettorato Territoriale del Lavoro

il vice presidente della Scuola Edile, Salvatore Correnti

La direttrice della Scuola Edile, Laura Blua