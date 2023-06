Valdieri, presentato il progetto "A tavola con l'outdoor"

Presentato oggi pomeriggio, giovedì 29 giugno, nella sala Consiliare del Comune di Valdieri il progetto “A TAVOLA CON L’OUTDOOR”.

Su iniziativa del Comune di Valdieri, con il supporto tecnico e la collaborazione degli Enti Parco Naturale Alpi Marittime e Ecoturismo in Marittime, sono state realizzate tre Tovagliette in carta alimentare, raffiguranti i sentieri dei tre poli del Comune: Valdieri, Andonno e Sant’Anna di Valdieri.

15 itinerari immersi nella natura e nel paesaggio montano pensati per rispondere a tutte le esigenze, adatti alla famiglia e al singolo camminatore, percorribili in bicicletta o a piedi, suddivisi per livello di difficoltà.

Ad accompagnare il nominato Sentiero delle Farfalle, ci saranno la Rocca del Saut, la Fontana di Corda, l’Anello di Desertetto, Lo Viòl di Tàit, il Vallone dell’Agnello e il simbolico percorso che conduce al Castlas di Andonno.

Alla presentazione erano presenti il vicesindaco Giraudo Sharon, il consigliere comunale Congiu Mattia, affiancato dalla collaboratrice Monica Falco, il Presidente dell’Ente Parco Naturale Alpi Marittime Giordano Piermario e il Responsabile del Settore valorizzazione territorio e comunicazione Nanni Villani.

“L’idea è nata con l’intento di promuovere e conciliare due aspetti fondamentali che il nostro territorio offre: la buona cucina e l’attività outdoor per tutti - commenta il vicesindaco Giraudo Sharon - questo è il primo passo di un’idea di promozione turistica che accomuna tutti soggetti interessati, vogliamo far scoprire Valdieri e la Valle Gesso passo dopo passo, offrendo a colui che si ferma nelle attività locali, per un momento di ristoro, l’opportunità di scoprire nuovi percorsi”.

Dal 1° Luglio 2023 nei Bar e Ristoranti che hanno aderito all'iniziativa, potrete trovare le Tovagliette raffiguranti i sentieri di Sant'Anna, Valdieri e Andonno.