Ceva: grande successo per il primo appuntamento con “Un libro in giardino”

Grande successo per il primo appuntamento della 3ª edizione di “Un libro in giardino”, rassegna promossa dai volontari del Gruppo Micologico Cebano Rebaudengo - Peyronel e dall’associazione “Ceva nella Storia”.



Tra lavanda, ortensie e un roseto con 18 varietà di piante che accendono i colori della fioritura nel Giardino botanico “Frate Francesco Maria Bono”, il giornalista e scrittore Mario Calabresi ha presentato il suo libro “Una volta sola” (Mondadori).



Dopo l’esordio all’Ansa come cronista parlamentare, Calabresi è stato a lungo direttore a La Stampa e proprio in occasione della sua presentazione a Ceva - nel luogo dove sorgerà il Museo del Fungo - il giornalista ha ricevuto da Giorgio Raviolo - presidente dello storico Gruppo Micologico - la pagina del quotidiano dedicato alla famosa kermesse della Mostra del Fungo, che lui stesso aveva commissionato alla giornalista Paola Scola, che ha condotto l’intervista.



Il sindaco di Ceva e presidente Unione Montana, Vincenzo Bezzone ha invece voluto omaggiare Mario Calabresi con un cestino di tipiche bontà del territorio dell’Unione Montana. Lo scrittore ha apprezzato molto anche i libri sul comune di Ceva e di Ceva nella Storia.



Prossimo appuntamento con “Un libro in giardino”, è per mercoledì 5 luglio alle 18, con «La neve di Mariupol» di Monica Perosino. Inviata della redazione Esteri de la Stampa, dal 2013 si occupa in prevalenza di Europa centrale e orientale, Paesi baltici e scandinavi. Inviata di guerra in Ucraina, era lì quando c’è stata l’invasione russa. Il suo libro d’esordio è stato proposto al Premio Strega 2023.