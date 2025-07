Frabosa, Mauro Gola tra i Cavalieri della Raschera: investitura anticipata prima della Sagra di Ferragosto

Un mix di simboli, riti e riconoscimenti ha animato l’anteprima della storica Sagra della Raschera e del Bruss, appuntamento che ogni anno riunisce a Ferragosto cultura, sapori e orgoglio alpino. L’incontro si è svolto ieri, domenica 27 luglio, a 1670 metri, nella suggestiva cornice della Baita delle Stelle sul Monte Moro, uno dei punti panoramici più spettacolari del Piemonte.

Ad aprire l’evento, il tradizionale “Saluto alla Montagna”, occasione per anticipare alcuni momenti salienti della sagra organizzata dalla Confraternita della Raschera e del Bruss, i cui membri si distinguono per mantello nero, cappello a tesa larga, sciarpa bianca e azzurra e un medaglione dorato: un’iconografia ormai inconfondibile.

Con una piccola eccezione al protocollo che prevede l’investitura ufficiale il 15 agosto, è stato insignito in anticipo Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC, che lo scorso anno non aveva potuto partecipare alla cerimonia. Ad accompagnarlo nel rito simbolico Ezio Raviola, suo predecessore alla guida della Fondazione e da ieri consigliere della Compagnia di San Paolo.

Nel corso della mattinata il Gran Maestro Ezio Basso ha anche rivelato il nome del prossimo destinatario del Premio Simpatia 2025, assegnato ogni anno a una figura di spicco del mondo istituzionale o culturale: si tratta di Giovanni Quaglia, già presidente della Provincia di Cuneo e della Fondazione CRT, attualmente alla guida dell’Accademia Albertina di Torino.

Un altro momento carico di valore simbolico è stato la consegna del “Campanaccio” al margaro Pierluigi Merlatti, riconoscimento legato alla tradizione pastorale locale: la campana verrà indossata da una delle sue vacche in salita verso l’alpeggio, nel cuore vivo delle montagne frabosane.

Con questo preludio ricco di emozioni e radicamento territoriale, l'appuntamento è ora per il 15 agosto, quando Frabosa tornerà a vestirsi di festa per celebrare, come da tradizione, i suoi prodotti, la sua gente e la sua identità.