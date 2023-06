Il misticismo di Battiato spazza via la pioggia da Piazza Santarosa: spettacolo per Esperienze Artigiane sul Palco [FOTO E VIDEO]

La pioggia battente all'inizio del concerto di Simone Cristicchi e Amara in programma ieri, giovedì 29 giugno, in piazza Santarosa a Savigliano, ha costretto a ridurre al minimo i saluti istituzionali. Alcuni hanno resistito sotto il palco con ombrelli aperti e impermeabili. Molti hanno cercato riparo sotto i portici.



Poi sul palco è cominciata la musica, mentre il temporale si faceva fitto. Le prime note "mistiche" di Franco Battiato e poi il ritmo de "L'era del cinghiale Bianco" al termine della quale è tornato il sereno. Via gli ombrelli e spazio al tributo al cantautore siciliano scomparso nel 2021 nell'evento organizzato da Confartigianato Cuneo nell'ambito della rassegna Esperienze Artigiane sul palco.



Un evento fortemente voluto dall'associazione di categoria nel "salotto" della Città di Savigliano, dove si è coniugata la grande musica ai temi della sicurezza stradale, passando per la valorizzazione delle imprese autoriparatrici con l'esposizione di dodici auto storiche insieme alla Scuderia Veltro di Cuneo.



Nel video le interviste a Luca Crosetto (Presidente Confartigianato Cuneo), Joseph Meineri (Direttore Confartigianato Cuneo), Antonello Portera (Sindaco di Savigliano), Alberto Cirio (Presidente della Regione Piemonte), Luca Robaldo (Presidente della Provincia di Cuneo) e Ezio Raviola (Presidente Fondazione Crc).

L’evento saviglianese, realizzato con la collaborazione del Comune di Savigliano (l’appuntamento è inserito nel cartellone degli eventi estivi “Never Ending Summer”) e il contributo di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano ha messo al centro la cultura della sicurezza stradale.

«Confartigianato – spiega il vicepresidente provinciale Michele Quaglia, anche rappresentante degli autoriparatori – è da sempre attento attore sul territorio provinciale non solo per quanto attiene problematiche, esigenze e aspettative del tessuto economico di riferimento, ma anche, in senso più ampio, per tanti aspetti collegati alla quotidianità della popolazione delle nostre comunità. In questo senso, da diversi anni abbiamo aderito alla “Carta Europea della Sicurezza Stradale”, mettendo in campo diverse iniziative di sensibilizzazione culturale, molte delle quali realizzate grazie alla proficua sinergia con il locale Comando Provinciale della Polizia Stradale. Queste collaborazioni vedono un particolare coinvolgimento da parte dal nostro settore Autoriparazione, composto da imprenditori “in prima linea” nella comunicazione e trasmissione di best-practice nei confronti della clientela».

«Con questo progetto desideriamo aprire le porte del nostro mondo artigiano – commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – e invitare il pubblico non soltanto a seguire in un contesto insolito le esibizioni di importanti star internazionali, ma a conoscere le nostre imprese al loro interno, per comprenderne direttamente le dinamiche produttive e apprezzarne quell’atmosfera di valori umani e di attenzione alle regole che da sempre contraddistingue l’artigianato del nostro territorio. L’arte fin dall’antichità è sempre stata molto vicina al modus operandi dell’artigiano; arte e artigianato sono parenti stretti, e non soltanto nella radice etimologica».

«Siamo lieti – afferma il sindaco Antonello Portera – che la nostra città ospiti, nel “salotto” di piazza Santarosa, questo concerto di alto profilo musicale e con un importante messaggio sociale. L'artigianato e le piccole e medie imprese sono un pilastro centrale nell'economia saviglianese: portare sul palco le “Esperienze Artigiane” rappresenta un encomiabile modo di fare cultura celebrando al contempo le donne e gli uomini che ogni giorno, con il proprio lavoro, danno un fondamentale contributo al tessuto economico del nostro territorio».

«Nel corso di tutti i principali eventi estivi saviglianesi – gli fa eco l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano – abbiamo puntato a stimolare una riflessione sul divertimento “sano” e sulla conduzione di un atteggiamento responsabile alla guida. Vogliamo che i saviglianesi possano trascorrere in città un'estate di svago e di divertimento, ma vogliamo anche che ciò venga fatto in modo consapevole ed intelligente. E l'iniziativa di Confartigianato Imprese Cuneo sposa appieno questa filosofia».

La rassegna, organizzata da Confartigianato in collaborazione con l’associazione musicale “La Croma” e “Ad eventi”, ha ottenuto il sostegno della Camera di commercio di Cuneo e della Fondazione CRC e il patrocinio di Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Provincia di Cuneo, Inail-Direzione regionale Piemonte, Ufficio Scolastico provinciale, ASL CN1 e ASL CN2, Atl del Cuneese e Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero.