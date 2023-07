Forza Italia conquista anche la Valle Grana: in ogni comune un referente azzurro

Con un lavoro certosino e puntuale, basato sulla concretezza e sui valori che da sempre distinguono il partito di Forza Italia, Franco Graglia - commissario provinciale FI, nonché vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte - ha raggiunto un altro importante obiettivo: da oggi anche la Valle Grana potrà contare su un referente di Forza Italia per ogni comune.



“Ringrazio tutti per la disponibilità e la volontà di impegnarsi per lavorare sodo per il proprio territorio - commenta soddisfatto Graglia - . I referenti azzurri sono delle fondamentali “sentinelle” della propria comunità, della quale diventano i portavoce per andare incontro alle esigenze del cittadino e cercare di risolvere le eventuali problematiche. Mi fa piacere - sottolinea il commissario provinciale - che molti referenti sono giovani, capaci e volenterosi, pronti a mettersi in gioco con tutta la squadra per raggiungere gli obiettivi”.



La soddisfazione di Graglia è però duplice: “Stiamo procedendo spediti verso il miglior risultato che potessimo ottenere - conclude - e che all’inizio sembrava così impossibile da diventare una scommessa con il ministro Paolo Zangrillo, commissario regionale FI e il leader Silvio Berlusconi. Mi ero impegnato a nominare un coordinatore per tutti i comuni della Granda, che sono 247: visto che stiamo superando i 150 referenti, posso dire di essere vicino alla vittoria di questa importante e gratificante sfida”.