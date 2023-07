Cuneo in festa per i suoi 100 anni di Storia Alpina

Con numerose iniziative promosse dai consiglieri dell'Associazione Nazionale Alpini di Cuneo, previste dal 14 luglio al 16 luglio 2023 la "Sezione" Alpina si accinge a festeggiare il suo Centenario di fondazione.

Un traguardo importante per una realtà comprendente ben 103 gruppi di associati delle zone di montagna definite "d'OC", della pianura definite "Piana Cuneese", sinistra Tanaro definite "Roero" , destra Tanaro "Langhe".

Nell'occasione è prevista la presenza del Labaro Nazionale scortato dal Presidente Nazionale l'ingegner Sebastiano Favero, dalle autorità civili e militari del comparto piemontese, altresì molte sezioni consorelle i cui componenti hanno svolto il servizio militare nella provincia Granda. Una tre giorni ricca di avvenimenti di rilievo con epicentro la Cittadella militare alpina in Piazza Galimberti. Concerti al teatro Toselli e consegna piastrine di Alpini scomparsi in Russia. Esposizione della P. C. , mostre statistiche in collaborazione con il 2° Reggimento Alpini di San Rocco Castagnaretta, del 1° Rgt Artiglieri da Montagna di Fossano, e 32°Genio Guastatori della caserma Carlo Alberto della Chiesa di Fossano. Parate militari cadenzate dalla fanfara di Vicenza. Visita al nuovo reparto del memoriale della Divisione Alpina cuneense. La sede attuale della sezione di Cuneo, che gestisce ben 102 gruppi, è ospitata nei locali della caserma Cesare Battisti (attualmente sede del Com. Guardia di Finanza).



Il clou della tre giorni sarà espletato domenica 16 luglio con sfilata dei convenuti Alpini in cui sfileranno cento bimbi con bandierine e cappellino da Piazza della Costituzione fino al Duomo di Cuneo in cui sarà celebrata la Messa solenne officiata da S. E. Monsignor Piero Del Bosco. A seguire, come da tradizione, tutti a tavola presso il mercato coperto di piazza Seminario. L'invito e rivolto a tutti.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.anacuneo.org in cui è descritto il dettaglio delle manifestazioni.