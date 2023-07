Primi bilanci: a Treiso e Mango la grandine ha creato seri danni ai vigneti

Il forte temporale che si è abbattuto su Alba, Langhe e Roero nel primo pomeriggio di oggi, 6 luglio, ha colpito in modo violento alcune zone, soprattutto nel Roero e nella zona del Moscato, che sono state bersagliate da intense grandinate.

A Treiso la grandinata ha interessato diversi versanti lasciando a terra vegetazione e grappoli, e compromettendo il raccolto dell’annata in corso. Ora si dovrà capire bene quanti vigneti siano stati interessati ma, a prima vista, la zona colpita sembra importante.

L’asilo e la scuola sono state allagate ma, grazie all’impegno della Protezione Civile e dei volontari di Estate Ragazzi, la situazione è tornata alla normalità, nel segno della sicurezza per i partecipanti all’attività post scolastica.



A Mango la grandine ha colpito in versante che porta a Neive e sono presenti depositi di chicchi a terra. Anche qui i vigneti interessati sono stati pesantemente danneggiati. Il centro sportivo è stato allagato nelle tribune intorno al campo da gioco.



Senza grandine ma con forte pioggia il bilancio della perturbazione a Neive dove, in zona Boglietto, si registrano i soliti allagamenti (Il Comune ha messo a bando PNRR il progetto per risolvere questo problema di dissesto idrogeologico). Il Tinella, grazie alla ripulitura, è rimasto in alveo, e al momento non si rilevato danni di grande identità.



A Roddino il forte vento ha divelto due alberi di proprietà privata che hanno invaso le strade adiacenti. Strada Villero, che porta da Sinio a Roddino, è stata riaperta verso le ore 17, mentre quella che porta a Bricco del Gallo, è ancora chiusa per la presenza a terra di un cavo Enel. Sul posto sono arrivati verso le 16.30 gli addetti per la sistemazione e messa in sicurezza.