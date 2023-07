A fuoco il tetto di un'abitazione su due piani in località Ressia di Frabosa Sottana

A fuoco una casa su due piani a Frabosa Sottana nel primo pomeriggio di oggi, domenica 9 luglio.

A incendiarsi, per cause ancora in via di accertamento, il tetto di un'abitazione in via Alma, in località Alma Ressia. Sul posto stanno intervenendo le squadre permanenti dei vigili del fuoco di Mondovì, un'autoscala proveniente dalla centrale di Cuneo oltre ai volontari di Busca e di Morozzo. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 13,30.

A quanto si apprende la copertura dell'edificio è andata completamente distrutta. Si opera alla messa in sicurezza e alla bonifica dell'incendio oltre allo smantellamento dei pannelli fotovoltaici presenti sul tetto.

Non sono coinvolte persone. Le fiamme sono attualmente sotto controllo e circoscritte alla sola abitazione.