Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 luglio. Un'auto e una moto si sono scontrate lungo la Sp422 nella strada che collega Macra a Stroppo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 18 di oggi. Non si conoscono al momento le generalità, né le condizioni dei coinvolti. Sul posto intervenuto l'equipe medico sanitario del 118 oltre ai vigili del fuoco volontari di Dronero per la messa in sicurezza dei mezzi. Forze dell'ordine in loco per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.