Giovedì 13 luglio la Scuola APM presenta il Trio Febo in Concerto

Giovedì 13 luglio alle ore 21 presso la Scuola APM si terrà un nuovo appuntamento con Le Dimore del Quartetto, il progetto artistico che sostiene giovani quartetti d’archi e valorizza il patrimonio europeo di dimore storiche.

Il Monastero dell’Annunziata accoglierà i musicisti del TRIO FEBO che, sul palco della Sala Verdi, si esibiranno con un programma composto da musiche di F.J.Haydn, S.V.Rachmaninoff e A.Dvorak.

Il trio FEBO è stato fondato nel settembre 2021. Il nome del trio racchiude due significati: da un lato, è un omaggio alle città di origine dei musicisti (Ferrara e Bologna); dall’altro, Febo è uno degli epiteti di Apollo, una delle divinità dell’Olimpo e dio della musica.

Composto da Federica Franchi, violino, Luca Dondi, violoncello e Matteo Forlani, pianoforte, il Trio è inserito nella rete delle Dimore del Quartetto dal 2022.

La Scuola APM ha iniziato la collaborazione con Le Dimore del Quartetto dal 2021, ospitando gratuitamente musicisti impegnati in masterclass e laboratori e usufruendo in cambio di concerti da camera all'interno della struttura, nell’ottica di un’economia circolare in cui le dimore diventano una risorsa preziosa per i quartetti e viceversa.

Le Dimore del Quartetto è un’impresa culturale creativa che sostiene la musica da camera e valorizza il patrimonio culturale europeo in un’economia circolare. Attraverso una combinazione unica di residenze, concerti, festival e progetti artistici, Le Dimore del Quartetto, con una rete europea consolidata di circa trecento dimore storiche e un centinaio fra i migliori giovani gruppi musicali selezionati in tutto il mondo, offre un'esperienza innovativa in campo artistico e culturale capace di coinvolgere il pubblico più eterogeneo.