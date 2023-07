Addio a Paola Ghiglia Blengino, la signora del "Dancing Paradiso" di Bastia

"Amava stare con le persone, amava la musica e ha vissuto come aveva scelto".

Così il regista doglianese Remo Schellino ricorda Paola Ghiglia Blengino, la signora del "Dancing Paradiso", storico locale da ballo di Bastia Mondovì, che aveva gestito insieme al marito "Tonin" fino al 1999.

A raccontare la sua storia, insieme a quella di altre donne del territorio era stato proprio Schellino con il primo film della trilogia "Nascere, vivere, morire".

"Paola era l'incarnazione vera di quello 'Stare al mondo. Per scelta o per destino', che caratterizza il film - dice Schellino - E lei aveva scelto davvero come vivere, non aveva voluto lavorare in campagna, come i suoi genitori, aveva scelto di circondarsi di musica e di tutte le persone che negli anni hanno frequentato il suo locale; amici, diventati quasi una seconda famiglia. Ricordo che spesso quando andavo a trovarla se faceva un pisolino pomeridiano la trovano su una sedia in mezzo alla pista da ballo, mi vedeva e mi preparava subito il caffé. Una persona davvero unica".

Il "Dancing paradiso", sulla rive del Tanaro, chiuso da anni, è sempre stato mantenuto dalla signora Paola come se avvesse dovuto riaprire il giorno seguente e qui, per circa quarant'anni tantissime persone, dal Piemonte e dalla Liguria, si sono ritrovate per sognare e ballare fino agli anni '90.

Ancora nel 2011, in occasione del progetto "Elisse", rassegna dedicata all'arte e alla musica, la signora Paola aveva riaperto le porte del "Dancing" per ospitare un concerto con una raccolta fondi benefica.

La signora Paola, classe 1937, si è spenta questa mattina, all'età di 85 anni, in casa di riposo a Niella Tanaro, dove era ospite da alcuni anni. Una donna unica, che amava i vestiti luccicanti e i colori, celebrata anche da un cortometraggio, realizzato nel 2017 da Max Chicco, da un'idea di Bruno Murialdo con "Dancing Paradiso" e nel 2022 da Remo Schellino che la ricorderà anche a Carrù venerdì 14 luglio in occasione della proiezione del docufilm "Stare al mondo" in programma alle 21 nella piazzetta dietro al municipio.