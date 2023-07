Casette di legno per il giardino: 10 idee per sfruttarle

Al giorno d’oggi, una piccola casetta di lungo torna sempre utile in uno spazio esterno come il giardino. Sono davvero molti i modi in cui puoi sfruttare le casette realizzate in legno certificato, come puoi scoprire qui di seguito.

Come sfruttare una casetta in legno

Le casette in legno non possono mai mancare per tenere in ordine i tuoi attrezzi del giardino ma non solo. Forse non sai che una casetta in legno può esser utilizzata in tanti modi differenti, ad esempio, è un bellissimo gioco per i bambini ma torna utile quando vorresti organizzare un laboratorio da dedicare al fai da te e al bricolage. Se ti diletti con la falegnameria, la casetta in legno è il luogo ideale per dedicarti alle tue passioni. Il discorso non cambia nemmeno se vuoi restaurare mobili, dipingere, imbottigliare e far invecchiare il vino, produrre birra artigianale e così via.

Lo spogliatoio della piscina

Molti la usano come spogliatoio e rimessa per tutto quello che serve in piscina poiché serve spazio per conservare i prodotti per tenere sotto controllo i valori dell’acqua come il pH, ma anche i giochi gonfiabili, le sdraio e via dicendo. Non c’è davvero limite alla fantasia e tutto dipende da quello che vuoi fare tu.

Una dependance o una stanza per gli ospiti

Le casette in legno si possono coibentare e isolare fino a diventare addirittura abitabili. Vale a dire che ottieni una dependance o una stanza per gli ospiti. In pratica, se sei solito avere amici e parenti che ti vengono a trovare, puoi proporre la casetta in legno come stanza per loro dove avere tutto quello che serve. È un’idea davvero valida che molti stanno già mettendo in pratica per disporre di maggiore spazio.

La stube

Una casetta abitabile in legno può essere usata come stube per organizzare pranzi e cene tra amici, inoltre. Pensa a quanto sarebbe bello avere uno spazio così? È il sogno di tanti ospitare un grande gruppo di persone per una cena all’insegna della goliardia.

Una palestra

Alcuni organizzano una piccola palestra nella casetta di legno in giardino per tenerti in forma e allenarti senza doverti iscrivere in palestra pagando un costoso abbonamento. Chi a casa non ha una cantina, spesso risolve il problema con una piccola casetta per il giardino che può esser adibita come desideri tu.

Come legnaia

Se invece in casa hai una stufa a legna, una cucina economica, il caminetto o simili, ti occorre una legnaia in giardino dove accatastare la legna che userai durante l’inverno. Naturalmente, se invece hai una stufa che funziona a pellet come tanti negli ultimi periodi, la casetta in legno è perfetta per stipare tutte le scorte di pellet, assicurandoti che sitano al riparo dagli agenti esterni. Conviene infatti fare una bella scorta, che sia di legna da ardere o pellet, per spendere poco ma poi sorge il problema di dove sistemare tutto. Una casetta di legno per il giardino è la soluzione perfetta per non doverci pensare più.