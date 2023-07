Marene: Crosetto, Bongioanni e Pulitanò a colloquio con le sezioni Ana cuneesi

Incontro nella giornata di ieri a Marene fra il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Paolo Bongioanni e i rappresentanti di quattro sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini della provincia di Cuneo. Sono intervenuti i presidenti delle Sezioni Ana di Mondovì Armando Camperi, di Ceva Franco Pistone, di Cuneo Luciano Davico e di Saluzzo Giorgio Carena. All’incontro hanno partecipato anche il responsabile Enti Locali di Fratelli d’Italia per la provincia di Cuneo e capogruppo al Comune di Mondovì Rocco Pulitanò, e il consigliere comunale di Torino Giovanni Crosetto.



«È stato un confronto cordiale e costruttivo – riferisce Paolo Bongioanni – in cui le quattro sezioni Ana del Cuneese hanno rappresentato al Ministro il proprio lavoro e le prossime ricorrenze che coinvolgono il mondo degli Alpini e dei tanti che li amano e li supportano. Proprio in questo fine settimana si festeggiano i cento anni della Sezione Ana di Cuneo. Il presidente Carena ha illustrato al Ministro l’evento del prossimo 12 gennaio in cui Saluzzo commemorerà con i vertici nazionali dell’Associazione l’ottantunesimo anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka che vide nel 1943 il sacrificio della Divisione Alpina Cuneense in Russia. Gli Alpini sono parte integrante della storia e dell’identità del Cuneese, ed è nostro dovere sostenerli».



Il responsabile cuneese Enti Locali e capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Mondovì Rocco Pulitanò: «L’incontro con il ministro Crosetto è nato dall’istanza dei quattro gruppi Ana, che è una delle associazioni fra le più importanti che abbiamo sul territorio perché ha un grande radicamento, mantiene viva la storia e la tradizione del corpo alpino ed è sempre presente tanto in occasioni come emergenze e calamità naturali quanto in eventi e manifestazioni delle nostre comunità».



L’incontro è stato anche l’occasione per un aggiornamento richiesto dal presidente Pistone al ministro Crosetto sulla riforma del terzo settore, che riguarda anche le Associazioni d’arma, e con il capogruppo Bongioanni per l’attuazione della nuova legge regionale sulla Giornata del Valore Alpino che sostiene iniziative e attività dei gruppi alpini.