Oggi in Cattedrale, a Cuneo, l'ultimo saluto a Simone Cayre

Si svolgeranno oggi pomeriggio, lunedì 17 giugno alle 14,30 nella Cattedrale di Cuneo i funerali di Simone Cayre, deceduto lo scorso venerdì 7 luglio mentre era in sella alla sua mountain bike a pedalata assistita a Cuneo in via Bisalta, nel tratto di strada tra Borgo Gesso e Mellana.

Simone Cayre, 47 anni è stato ritrovato esanime dopo una caduta in un fosso.

Originario di Saluzzo, Cayre era residente a Boves e lavorava al “Brico Io” di Mondovicino.

Era molto amato dai clienti e amici che a centinaia lo hanno voluto ricordare sulle nostre pagine facebook come persona sempre disponibile, educato, gentile con tutti e amante dello sport.

Lascia Luciana, la sorella Sara, il fratello Marco, la nonna Barbara, la zia Mari. La salma verrà tumulata nel cimitero urbano di Cuneo.