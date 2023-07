Occit'amo arriva in valle Maira con un doppio appuntamento

Nel fine settimana di sabato 22 e domenica 23 luglio Occit’amo arriverà in Valle Maira. Il Festival della musica folk occitana incontrerà la seconda isola protagonista di questo viaggio: l’Irlanda. Dopo l’appuntamento iniziale con la Sardegna, in occasione del concerto dei Brinca sabato 15 luglio a Borgo San Dalmazzo, sarà poi il momento di quella che è conosciuta come “L’isola dei boschi”.



A partire dalle 21.30 di sabato 22 luglio Cartignano, il più piccolo comune della Valle Maira, ospiterà artisti provenienti dalla terza isola più grande d’Europa, l’Irlanda. Il gruppo folk irlandese Willos’, che ha iniziato a fare musica nel 2001 a Siena, si contraddistingue per la sua formazione italo-canadese: la violinista Stephanie Martin (IRL), la cantante e tastierista Fiona King (CAN), il flautista Lorenzo Del Grande (ITA), il chitarrista Luca Mercurio (ITA), il percussionista Giulio Putti (ITA) e il flautista Massimo Giuntini (ITA). Anche il nome della band ha un chiaro rimando all’isola: secondo il folklore irlandese willos sarebbero le luci usate per guidare i mortali verso i luoghi in cui le fate danzavano.



Domenica 23 luglio si ritornerà nelle terre occitane con attività e musica fin dal mattino. La location scelta sarà Elva, il borgo alpino dei pellassiers – raccoglitori di capelli. Secondo una credenza popolare, un tempo i capelli erano molto richiesti in Inghilterra, Stati Uniti e Francia per la realizzazione di parrucche. Da questa necessità nacque il mestiere dei cavié, coloro che andavano in giro per il Nord Italia alla ricerca di capelli da commerciare. Oggi nel museo dei pellassiers ad Elva, è possibile vedere le fotografie delle parrucche dell’epoca e consultare i registri che venivano compilati obbligatoriamente per le esportazioni.



Alle 11 avrà luogo lo stage “Danze della Guascogna e del Languedoc” a cura di Daniela Mandrile. Per info e prenotazioni: cell. 339-7950104.



A seguire sarà possibile partecipare al giro delle borgate in musica e al pranzo in compagnia. A chiudere la giornata, un appuntamento tradizionale della domenica: il Bal d’Istà. A partire dalle 15 la scena sarà del ballo “Lo Jorn de la chabra” con la musica dei Brankà Bodegaires e della Superbandia. Musicisti della zona di Tolosa si incontreranno con quelli delle nostre valli in un appuntamento dedicato alle bodega ed alle cornamuse, mescolando le due tradizioni musicali per un ballo particolare guidato dal suono ancestrale di questi strumenti antichi.



Dopo la Valle Maira, Occit’amo Festival tornerà nella pianura saluzzese con il concerto dei Bandabardò martedì 25 luglio e l’incontro con lo scrittore Gianrico Carofiglio mercoledì 26 luglio, entrambi a Il Quartiere (Piazza Montebello 1, Saluzzo).