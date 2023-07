Bando da 34 milioni di euro per i piccoli comuni a vocazione turistica

Sono oltre 5500 comuni a cui è rivolto il bando sul “Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica” aperto lunedì 17 luglio 2023.

La dotazione di 34 milioni di euro ha come obiettivo quello di aiutare e valorizzare valorizzazione i piccoli comuni - con popolazione inferiore a 5mila abitanti - che sono il 70% dei Comuni in Italia incentivando interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.



“L’Italia ha, nei piccoli comuni, uno straordinario patrimonio culturale da coltivare per mantenere vivi i valori dell’italianità, famosi ed unici al mondo e che sono, poi, le nostre radici e tradizioni. Questi soffrono, però, di un sempre crescente spopolamento, ma hanno un potenziale turistico che può diventare volano di rinascita e sviluppo economico: con questo bando noi ci poniamo l’ambizioso obiettivo di aiutarli nel loro sviluppo e non solo ricettivo.

Il governo ha a cuore questo asset strategico, che è la vera spina dorsale dell’Italia, e lo dimostra il fatto che pochi giorni fa anche il ministro Musumeci ha dedicato un bando a supporto di queste località piccole, ma che sono fondamentali per l’industria turistica della Nazione”.