Al Pronto Soccorso di Cuneo un'area più fresca dedicata ai pazienti colpiti da ondata di calore

Ondata di calore, con la punta massima attesa per oggi, tanto che il bollettino di Arpa Piemonte allerta su una situazione di possibile pericolo per quanti si esponessero per un tempo prolungato al sole o facessero attività fisica.

Il Pronto Soccorso di Cuneo ha predisposto un'area per accogliere chi si presenta con una sintomatologia riconducibile al "colpo di calore". Si tratta di un'area dedicata, particolarmente fresca, dove il sollievo è immediato. Qui si attende di essere presi in carico e valutati.

La struttura è quindi attrezzata a gestire pazienti disidratati o che si sentono svenire o che hanno perso conoscenza magari dopo essere stati troppo tempo al sole. Ma ad oggi non c'è, numeri alla mano, alcun particolare incremento degli accessi rispetto a quelli di tutti i mesi estivi. Né in generale né per quanto riguarda le ondate di calore.

Da sempre, in Pronto Soccorso, i mesi estivi sono quelli in cui si lavora di più.

Attività outdoor, bici, moto, bambini e ragazzi a casa: tutto questo determina un importante aumento dell'attività per la struttura. "I dati - evidenzia il primario del dottor Giuseppe Lauria - sono sostanzialmente in linea con quelli di luglio del 2022. Se invece confrontiamo i dati dell'ultima settimana con quelli di maggio scorso, per esempio, vediamo che l'incremento è di circa 35/40 accessi al giorno".

I pazienti colpiti da ondate di calore sono quindi, nei numeri, in linea con quanto accade tutti gli anni.

Conclude Lauria: "Ne stiamo vedendo, ovviamente. In base all'età e al quadro clinico, sono trattati con più o meno urgenza. I pazienti che manifestano sintomi riconducibili al colpo di calore sono valutati secondo il normale Triage e quasi sempre viene loro assegnato un codice elevato, perché comunque hanno i parametri vitali alterati. Ma questo succede ogni anno. E da domani, per fortuna, questo caldo opprimente dovrebbe cessare".