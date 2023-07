Villanova Mondovì, l'assessore Vinai plaude alla riuscita di "Aspettando il Palio" [FOTO]

«È stata una bellissima serata, un bel segnale per Villanova vedere la piazza piena di giovani in una sera di mezza estate».

Così Giacomo Vinai, assessore a Eventi, Turismo, Manifestazioni e Politiche Giovanili, commenta il positivo esito raccolto da Aspettando il Palio, manifestazione tenuta nei giorni scorsi nel centro del Monregalese per iniziativa di un folto gruppo di giovani.

"Un bel riconoscimento – continua – anche per i cinque ragazzi che si sono messi in gioco e hanno cercato di fare il meglio possibile, tenuto conto del poco tempo e delle poche risorse a disposizione. Come assessore con delega alle Politiche giovanili ho sostenuto il loro impegno in prima persona, l’importante è essere riusciti a coinvolgere 70 ragazzi che hanno partecipato attivamente, mentre altri sono venuti ad assistere e a passare una serata in compagnia. C’è tanto lavoro da fare, ma gli organizzatori sono consapevoli del fatto che questa fosse una prova per fare esperienza e arrivare ad organizzare qualcosa di più grande, con un pubblico più numeroso e in grado di coinvolgere tutta Villanova".

"Speriamo – conclude l'assessore – che questo entusiasmo possa essere la leva per costituire in futuro una consulta giovanile e che altri giovani vengano a proporci le loro iniziative: saremo pronti a fare la nostra parte. Ringrazio, da parte mia e di tutta l’Amministrazione, questi cinque ragazzi, i cantonieri e gli ideatori del VillaFest per il supporto e la collaborazione che ci hanno dato".