Urtò trattore durante un sorpasso: condannato per omicidio stradale

Un anno di reclusione. È questa la pena disposta dal Tribunale di Cuneo con la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di G.V., un agente di commercio torinese, accusato di omicidio stradale ai danni di Luigi Vignola, 65enne ex operaio Michelin.



La tragedia avvenne a Cavallerleone nell’aprile 2021. Quella mattina Vignola, a bordo del suo trattore, stava percorrendo via Murello quando venne raggiunto dall’auto di G.V., che prima gli si accodò e poi, vista la lenta andatura del mezzo agricolo, iniziò un sorpasso. “Lui ha improvvisamente svoltato a sinistra in via Cascinetta - ha riferito in aula l’imputato -. L’ho toccato, ma non è stata una vera e propria collisione. La mia auto non ha avuto danni”.



Vignola, sprovvisto di specchietti retrovisori, non si era accorto di quell’auto che lo seguiva e sterzò all’improvviso. Come illustrato dal consulente della difesa le luci di stop e le frecce del trattore non funzionavano a causa di un’ossidazione dell’impianto elettrico: G.V., dunque, non avrebbe potuto prevedere la manovra del mezzo.



Nonostante l’andatura lenta di entrambi i veicoli, l’urto ci fu e causò un piccolo sollevamento della ruota del trattore che si ribaltò. La vittima venne sbalzata fuori dall’abitacolo e rimase schiacciata dal peso del emzzo. L’uomo morì qualche giorno dopo in ospedale, a seguito dei traumi subiti nell’incidente. I familiari vennero integralmente risarciti.



Punto saliente del procedimento penale era stabilire se tra via Murello e via Cascinetta vi fosse o meno il cartello che segnalasse l’incrocio. Sul punto si era già pronunciato il giudice di pace di Saluzzo, che aveva stralciato la posizione dell’uomo annullando la multa addebitatagli per aver tentato il sorpasso all’incrocio, in quanto il cartello stradale non ci sarebbe stato.



Di diverso avviso le consulenze della pubblica accusa e della difesa: secondo il consulente del pubblico ministero il cartello c’era ed era ben visibile in quanto risulterebbe dai rilievi effettuati qualche giorno dopo la tragedia. Di contro, il consulente della difesa ha spiegato che a seguito delle verifiche era emerso come l’unico cartello presente sul luogo fosse sul margine della strada, divelto.



Per il pubblico ministero, che ha chiesto l’assoluzione dell’uomo, la presenza o meno del cartello sarebbe stata irrilevante per il verificarsi del sinistro. Rilevante, invece, e decisivi, sarebbero stati i dispositivi di sicurezza del trattore, come la cintura, di cui però il mezzo non sarebbe stato dotato.