Cronaca | 18 settembre 2025, 14:21

Calcio Prima Categoria: nervi tesi in Salice-Valvermagna, petardi e fumogeni sugli spalti del Pochissimo

Anche una rissa nell’intervallo fra alcuni sostenitori. La società ospite: “Aderiamo a molte iniziative benefiche e teniamo molto al volontariato, peccato per questi episodi che non devono ledere la nostra immagine di serietà e sacrifici”

Il Salice festeggia la rete di Matteo Curti contro il Valvermenagna (foto pagina fb ASD Salice)

Scaramucce non tanto in campo, ma soprattutto sugli spalti, con lanci di petardi, fumogeni e insulti del tifo ospite.

Questi episodi si sono verificati domenica scorsa al Pochissimo di Fossano, durante la sfida tra il Salice padrone di casa e il Valvermenagna (vinta 2-1 dai locali).

Una giornata che narra di una partita “dai nervi tesi”, sfociata con l’intervento preventivo dei Carabinieri, allertati da alcuni presenti, per sedare gli animi. Nell’intervallo due persone vengono anche separate dopo una rissa.

“Il gruppo di tifosi ospiti ha lanciato petardi e acceso fumogeni subito da inizio partita Nel corso della gara vari insulti sono stati rivolti ai nostri atleti, in particolare al nostro portiere dopo l’espulsione. La brutta atmosfera si è purtroppo anche verificata sugli spalti” testimoniano dalla società del Salice.

Le ha ribattuto quella del Valvermenagna, realtà biancoverde della località cuneese di Robilante: “Non ritenevamo necessario l’intervento delle forze dell’ordine, avevamo già avvisato i nostri tifosi di interrompere il lancio dei fumogeni e dei petardi. Noi come Valvermenagna siamo una realtà basata sul volontariato, con centinaia di bambini tesserati e iniziative benefiche. Dispiace che sia emerso quest’aspetto a discapito delle tante nostre iniziative positive».

Siamo certi e speranzosi che episodi simili possano non verificarsi più sui campi. Ne va davvero dello spettacolo in campo, della lealtà e del rispetto fra avversari e dell’etica sportiva.

cristiano sabre

