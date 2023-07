A Borgo San Dalmazzo le mitiche Fiat in mostra

Venerdì 21 luglio, dalle 19,30 alle 23 circa esposizione della mitica Fiat 500 e delle sue derivate a Borgo San Dalmazzo, in Via Bergia.

Dalle 19,30 alle 20,30 si ritroveranno cinquanta mezzi, numero massimo ammesso.

Per questioni organizzative e per rientrare in tal limite numerico è gradita la prenotazione al 334.9368866.

Nessun costo per la partecipazione: non è prevista infatti una quota d'iscrizione e ad ogni auto verrà offerto un buono pizza per la serata che vedrà anche i negozi aperti oltre ad altre attività d'intrattenimento.