Voxonus conquista Saluzzo, prenotazioni aperte per il concerto di venerdì 28 luglio

Dopo i primi due concerti sold-out (foto), sono iniziati i preparativi per il terzo evento del circuito della Chiesa della Croce Nera all'interno della 12ª edizione del prestigioso Voxonus Festival.

L'organizzazione comunica che il concerto Voxonus Quartet in programma venerdì 28 luglio a Saluzzo, sarà a ingresso gratuito con prenotazione consigliata.

La decisione è stata presa in seguito al grande successo dei concerti Musica nel Mondo e Musica e Cinema, che hanno registrato un elevatissimo numero di presenze da varie aree del Piemonte e della Liguria. Pertanto, per garantire un servizio efficiente, e una perfetta fruibilità da parte del pubblico, l'organizzazione ha aperto alle prenotazioni tramite WhatsApp al numero +39 340 617 2142.

"Insieme all'associazione Collegium Artium che gestisce la Croce Nera, abbiamo deciso di potenziare la nostra presenza sul territorio grazie a un servizio di prenotazione WhatsApp 24 ore su 24. I concerti hanno infatti dimostrato la loro spiccata attrattività artistica e turistica, ma anche la loro funzione di aggregazione culturale per la valorizzazione della Croce Nera. Tutto questo è reso possibile grazie al prezioso contributo del Collegium Artium e del Rotary Club Saluzzo. Siamo orgogliosi di vedere che la cittadinanza risponde in maniera positiva a queste iniziative", commenta il direttore artistico Claudio Gilio.

Venerdì 28 luglio sarà la volta del concerto Voxonus Quartet, una delle massime espressioni del festival. Il quartetto composta da Maurizio Cadossi, Paolo Costanzo, Claudio Gilio ed Eugenio Solinas eseguirà musiche di Viotti e Paganini, pietre miliari del violinismo e virtuosi dello strumento. Un tuffo nella classicità italiana raccontato dalle corde del quartetto in una delle location più affascinanti del festival 2023.

Concerto gratuito, si consiglia la prenotazione per garantire un posto a sedere (WhatsApp al numero 340 617 2142, telefonicamente in orario di ufficio). Come di consueto, al termine del concerto si terrà un rinfresco.