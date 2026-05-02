WEEKEND IN GRANDA / Da "Vinum" a "Start", tante proposte per un fine settimana da vivere

Nel lungo week end del 1° Maggio saranno molti gli eventi organizzati in provincia di Cuneo.
Prosegue nei tre giorni la Fiera Internazionale “Vinum” ad Alba e continua la “Sagra del Gorgonzola Dop” a Cavallermaggiore, con molte altre fiere che aspettano visitatori e curiosi, come quelle di Saluzzo, Brossasco (legno), Priocca, Cavallerleone (fiori, animali e piante).
Appuntamento con il tradizionale Piantè Magg a Sommariva Perno e con il Calendimaggio a Cerretto Langhe.
Non mancano i concerti e gli spettacoli teatrali, le camminate enogastronomiche, le escursioni outdoor, le mostre d’arte e fotografiche, i mercatini, gli eventi sportivi e i festival tematici, per completare le possibilità di gite fuori porta o immersioni nella natura, sempre con un occhio attento alle previsioni del tempo.
Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.
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CUNEO
MUSICA AL PARCO DELLA RESISTENZA
Venerdì 1° maggio dalle 11 alle 24, giornata di festa presso il Parco della Resistenza. Alle 12.30 “Pastasciutta antifascista” per aprire un pomeriggio di concerti con Music for Freedom, Noe Canta, BJ, Triorà, Massimiliano Loizzi, Nede, Lou Tapage, Fratelli di Soledad.
CUNEO
THE GREATEST SHOW
Venerdì 1 maggio, alle ore 21, al Teatro Toselli, andrà in scena “The Greatest Show”, spettacolo di musica, danza ed emozioni. Info: https://www.cuneocultura.it/evento/the-greatest-show-musical/
CUNEO
CHIESA DI SANTA CROCE
Sabato 2 e domenica 3 maggio, alle ore 15 e 16.30, sono previste visite guidate nella chiesa di Santa Croce in via F.lli Vaschetto. Ingresso libero. Info: 340 50 89 387.
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ALBA
VINUM
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, prosegue nel centro storico della città, la 48ª edizione di “Vinum Alba”, Fiera Internazionale dei vini del Piemonte, la manifestazione che ogni anno trasforma Alba nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia. Il pubblico potrà intraprendere un grande percorso di degustazione dedicato alle eccellenze vitivinicole piemontesi, accompagnato dalle proposte di Street Food ëd Langa, curato dai Borghi albesi con la qualità degli ingredienti del territorio e le ricette della tradizione rivisitate in chiave più fresca e smart –, dai laboratori dedicati al vino, da cene tematiche e da numerosi eventi collaterali. Info: https://www.vinumalba.com/
ALBA
BANDIERE PER UN AMICO
Venerdì 1 maggio alle ore 15 in Piazza Risorgimento ad Alba si svolgerà l'evento Bandiere per un amico con sbandieratori e musici albesi che animeranno la piazza con uno spettacolo di allegria e folklore. Partenza della sfilata dei borghi alle 14 da piazza Michele Ferrero. Info: https://www.vinumalba.com/eventi/bandiere-per-un-amico/
ALBA
VISIONI D’ARTE
Sabato 2 e domenica 3 maggio in occasione di Vinum, speciale iniziativa nella chiesa di San Giovanni Battista di ALBA con “Visioni D’Arte” in 3D. Orario dalle 15 alle 18. Ingresso libero.
Info: https://www.sangiovannialba.it/
ALBA
BACCO&ORFEO
Domenica 3 maggio, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe, si terrà il concerto “Luce e ombra”
Con Lorenzo Parisi violino, Giuseppe Maiorca pianoforte. Musiche di Beethoven, Gershwin, Čajkovskij, Brahms, Chačaturjan. Info: www.albamusicfestival.com
ALBA
CACCIA AL TESORO NELLE LANGHE
Venerdì 1 maggio si svolgerà con partenza da Alba e itinerario nel territorio langarolo la “Caccia al Tesoro nelle Langhe” edizione 2026. Info: www.turismoinlanga.it
ALBA
FESTIVAL ORGANISTICO
Domenica 3 maggio alle ore 21 nella chiesa di Cristo Re secondo appuntamento del Festival Organistico Internazionale con Adriano Falcioni titolare della cattedrale di San Lorenzo a Perugia.
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ALBARETTO DELLA TORRE
IL MERLUZZO IN SENSOVIA
Venerdì 1 maggio si inaugurerà la nuova passeggiata sensoriale "Il merluzzo in Sensovia" sul territorio di Albaretto della Torre. Si tratta di un percorso ad anello di 4,13 km immersi nella natura, dove paesaggi, profumi, suoni e sapori diventano protagonisti. Info: 339 65 75 703.
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BENE VAGIENNA
MOSTRE
Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/
BENE VAGIENNA
AUGUSTA ANTIQUARIA
Venerdì 1 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, appuntamento con “Augusta Antiquaria”, tradizionale incontro per collezionisti e antiquari, con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre. Info: https://amicidibene.it/
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BOSSOLASCO
LA REALTÀ E LE SUE VISIONI
Venerdì 1 maggio, alle ore 11, si inaugura la mostra di pittura “La realtà e le sue visioni”, ospitata presso l’Ex Confraternita dei Battuti Bianchi, in piazza Oberto 2. Orario nei festivi: dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.comune.bossolasco.cn.it/
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BOVES
MUSEO ADRIANA FILIPPI
Domenica 3 maggio visite guidate al Museo Adriana Filippi di Boves alle 15.45 e 17.15 dedicate ad Adriana Filippi, maestra e “artista di guerra”, che tra il 1943 e il 1945 raccontò con la pittura la Resistenza di uomini e donne contro il nazifascismo. Info: https://www.cuneoalps.it
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BRA
APERTURA ZIZZOLA
Nel week end aperto al pubblico l’edificio simbolo di Bra, la Zizzola. I visitatori potranno accedere gratuitamente al parco dalle 10 alle 18 con orario continuato. Accesso gratuito con i medesimi orari anche al museo interattivo “Casa dei braidesi”, ospitato all’interno della Zizzola,
BRA
BACCO&ORFEO
Domenica 3 maggio, alle ore 16.30 nella Chiesa di Santa Chiara si terrà il concerto “Luce e ombra”
Con Lorenzo Parisi violino, Giuseppe Maiorca pianoforte. Musiche di Beethoven, Gershwin, Čajkovskij, Brahms, Chačaturjan. Info: www.albamusicfestival.com
BRA
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BROSSASCO
FESTA DEL LEGNO
Venerdì 1 e domenica 3 maggio torna la festa del Legno a Brossasco alla sua trentasettesima edizione. Due giornate ricche di attività per celebrare l’arte del legno della valle Varaita, le tradizioni artigianali, la cultura locale e il divertimento per tutte le età. Il programma prevede mercato di prodotti locali e gastronomia tipica, concerti itineranti e balli occitani, laboratori per bambini e itinerari guidati. Info: https://www.comune.brossasco.cn.it/
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BUSCA
PASSEGGIATA E VISITA
Domenica 3 maggio si svolgerà “Giardini: le isole verdi della città!”, passeggiata naturalistica nei giardini buschesi, il primo degli eventi collaterali abbinati alla mostra "Negativi dimenticati" previsti in Casa Francotto a Busca. Info: www.casafrancotto.it
BUSCA
CASTELLO DEL ROCCOLO
Domenica 3 maggio dalle ore 14.30 alle 19 riapre il castello e il parco del Roccolo di Busca. Info: www.castellodelroccolo.it
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CARAGLIO
ESCURSIONE CON LA MASCA
Sabato 2 maggio ritrovo alle 20.30 in Porta di Valle al Filatoio di Caraglio per un’escursione notturno al “Pian delle Masche”, alla scoperta di una storia particolare accompagnati dalla luna piena. Sarà un'escursione ad anello e semplice, con poco dislivello ed adatta a tutti. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/www.emotionalp.com
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CASTAGNITO
RASSEGNA FIORI E PICCOLI ANIMALI
Venerdì 1 maggio, a partire dal mattino, nella frazione Baraccone si terrà la tradizionale fiera agricola “Rassegna dei Fiori e dei Piccoli Animali” giunta alla 28esima edizione. Info: www.baracconeinfiore.it
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CAVALLERLEONE
FESTA DI PRIMAVERA
Venerdì 1 maggio, alle ore 15.30, pomeriggio per bambini con giochi, spettacolo di circo e merenda. Alle ore 21.30: Concerto di Luca Frencia "Generazione X", una serata dedicata a 30 anni di musica italiana. Sabato 2 maggio alle ore 21, "Italianissima Dance Hits" con i DJ Marco Marzi e Marco Skarica, in collaborazione con Radio Bruno (ingresso gratuito e gadget trolore in regalo). Domenica 3 maggio, alle ore 21, commedia teatrale in piemontese "Tant i partima per l'America" presentata dalla compagnia "El Fornel" di Racconigi presso il Salone Parrocchiale. Info: comune.cavallerleone@multiwire.net
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CAVALLERMAGGIORE
SAGRA DEL GORGONZOLA
Nel week end ultimi eventi legati alla nona edizione della "Sagra del Gorgonzola DOP". Oltre quaranta appuntamenti tra concerti, mostre, degustazioni e spettacoli incentrati sul tema “Mangia, Balla e Ama” che trasformeranno il centro storico in una grande piazza del gusto a ingresso libero. Info: https://www.cavaeventi.it/
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CERRETTO LANGHE
CALENDIMAGGIO
Domenica 3 maggio, in occasione dell’evento Calendimaggio, si terrà lo spettacolo degli sbandieratori del Borgo di Santa Rosalia di Alba ea seguire la sfilata storica in costume con 120 personaggi e cerimonia ufficiale presso il salone del Comune.
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CHERASCO
MOSTRA A PALAZZO SALMATORIS
Nel week end aperte le antiche sale di Palazzo Salmatoris, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con la mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/
CHERASCO
SFIDA DEI 2 MAGHI
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, al pomeriggio, nel Museo della Magia, andrà in scena la “Sfida dei due Maghi”. Protagonisti della sfida saranno due maghi eccezionali, molto noti nel mondo internazionale della magia. Uno spettacolo straordinario, adatto a grandi e piccini. Info: https://museodellamagia.it
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CORNELIANO D’ALBA
TRA NARRATIVA E SUONO
Sabato 2 maggio, dalle ore 21, il palco del circolo Arci Cinema Vekkio ospiterà tre diversi progetti: Galoni, Follia Nuda duo e Marco Riva arredamenti. Info: www.cinemavekkio.it/
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DEMONTE
PRIMA D’OC
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio appuntamento con “Prima d’OC”, apertura del festival Occit’Amo, con tanti eventi musicali, culturali e di arti varie. Domenica 3 maggio mercatino artigianale e pranzo occitano. Info: www.occitamo.it/prima-doc/
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DRONERO
VOCI VELATE
Sabato 2 e domenica 3 maggio, il Museo Mallé ospita la mostra “Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran”, un viaggio in ottanta immagini scattate da sessanta fotografi iraniani. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 15alle 19. Info: https://www.grandarte.it/
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FOSSANO
CONCERTO ROBERTO BERTERO
Domenica 3 maggio, alle ore 21, presso la Cattedrale di San Giovenale di Fossano, secondo appuntamento della rassegna "Concerti per Organo 2026" organizzata dalla Diocesi Cuneo-Fossano con l'organista Roberto Bertero. Ingresso libero. Info: https://www.diocesicuneofossano.it
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GAIOLA
CAMPIONATI ITALIANI CANOA KAYAK
Dall’ 1 al 3 maggio la Valle Stura si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale della canoa fluviale. Il fiume Stura di Demonte, nel tratto che coinvolge i comuni di Moiola, Gaiola e Roccasparvera, si rende protagonista dei Campionati Italiani e Gara Nazionale di Canoa Kayak - specialità Discesa (Sprint e Classica). L'evento vedrà la partecipazione di circa 100 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati da tecnici, squadre e appassionati. Info: https://www.visitstura.it/agenda/news/campionati-italiani-di-canoa-kayak-discesa/
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LAGNASCO
GIARDINI DELLE ESSENZE
Sabato 2 maggio, alle ore 16, presso i castelli di Lagnasco, si terrà il laboratorio "Erbe e Profumi: l'arte dello speziale medievale" che prevede la visita al giardino e la creazione di un profumo solido a base di cera d'api. Prenotazione obbligatoria. Info: www.giardinodelleessenze.org
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LANGHE E ROERO
TORNEO NAZIONALE BASKET U13
Nel week end si svolgerà il torneo nazionale “Langhe Roero 2026!” di basket per categorie U13, con la partecipazione di 37 squadre, mille atleti e il coinvolgimento di 8 comuni, Alba, Carrù, Corneliano d’Alba, Guarene, Cherasco, Farigliano, Dogliani e La Morra.
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LEQUIO BERRIA
ALTRAVIA
Domenica 3 maggio escursione in e-bike Alba – Lequio Berria – Alba sul tracciato dell’AltraVia. Info: www.altravia.info
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MACRA
ALLA SCOPERTA DELLE BORGATE
Venerdì 1 maggio, con ritrovo alle ore 9.30, in Borgata Camoglieres nei pressi della Locanda del Silenzio, avrà inizio la passeggiata naturalistico culturale alla scoperta delle borgate di Macra.
Arrivo alle ore 12.30. Info:348 18 69 452 - info@afpdornero.it
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MARENE
STRADEGUSTANDO
Domenica 3 maggio, torna Stradegustando, la passeggiata enogastronomica a tappe organizzata dalla Pro Loco. Info: https://www.stradegustando.it/
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MONDOVÌ
MOSTRA DALÌ
Ultimo week end per visitare nella ex chiesa di Santo Stefano la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo. Info: https://www.belocalpiemonte.it/
MONDOVÌ
UN PIATTO DI BISCOTTI
Nel week end sarà visitabile al Museo della Ceramica la mostra "Un piatto di biscotti. Marco Levi (1910-2001)", dedicata a una delle figure più significative del Monregalese. Ingresso gratuito negli orari di apertura del museo. Info: www.museoceramicamondovi.it
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MONFORTE D’ALBA
RITRATTI DEL XX SECOLO
Nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/
MONFORTE D’ALBA
LE STAGIONI DELL'ARTE
Nel week end Presso l’Oratorio S. Agostino di Monforte d’Alba verranno esposte opere di artisti locali. Info: https://www.incomingpiemonte.com/destinazioni/monforte
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MONTEROSSO GRANA
CENERENTOLE
Nel week end, in orario di apertura del museo EXPA - Terra del Castelmagno, sarà visitabile la mostra "Cenerentole - Storie di radici di cristallo" di Enza Merazzi. Una mostra fotografica che racconta la bellezza nascosta delle erbe spontanee, tra paesaggio e dettagli, invitando a osservare ciò che spesso passa inosservato. Ingresso libero. Info: www.terradelcastelmagno.it
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ORMEA
MERCATINI DEL CUORE
Venerdì 1 maggio, dalle 9 alle 19, nel centro storico di Ormea, tornano i Mercatini del Cuore. Info: 338 65 71 053.
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PIANFEI - DEMONTE - BERGEMOLO
ORIENTEERING
Dall’1 al 3 maggio La NorthWest Cup 2026 fa nuovamente tappa in provincia di Cuneo, ospitando la 2ª prova di Coppa Italia Long, la 4ª prova di Coppa Italia Sprint e i Campionati Italiani Middle Distance, valida anche come 3ª prova di Coppa Italia Bosco. Le gare si svolgeranno nei territori di Pianfei, Demonte e Bergemolo. Info: https://www.northwestcup.it/contatti-north-west-cup-2026/
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PRIOCCA
FIERA DI PRIMAVERA E DEL VINO NUOVO
Domenica 3 maggio si terrà fin dal mattino la tradizionale esposizione di banchi di artigiani, hobbisti, associazioni e macchine agricole, degustazione e presentazione dei vini dei produttori di Priocca, musica itinerante e concerto sulle scalinate della Chiesa parrocchiale, ampia area dedicata alla famiglia (giochi, mostre, tiro con l’arco), E-Bike tour guidato. Pranzo nell’ampio padiglione gastronomico a cura della Pro Loco di Priocca.
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RACCONIGI
ROYAL COMMUNITY TOUR-IL RISVEGLIO DEL MAIRA
Sabato 2 maggio, Royal Community Tour orientato ad un'escursione a piedi lungo il Sentiero sul Maira, con tappa al Centro Cicogne e conclusione con la visita al Castello di Racconigi. Info: www.cuneoalps.it
RACCONIGI
PRINCIPI DI CARIGNANO
Domenica 3 maggio, alle ore 11.30 e 14.45, speciale visita guidata al Castello Reale di Racconigi. Particolare attenzione verrà posta sulle figure appartenenti al ramo dei Principi di Carignano. La prima domenica del mese l'ingresso è gratuito. Info: https://www.cuneoalps.it/
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RODDI
VISITE GUIDATE
Nel week end saranno possibili le visite guidate al Castello di Roddi negli orari 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Info: www.castellodiroddi.barolofoundation.it
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SALUZZO - CASTELLAR
FESTA DEGLI SPAVENTAPASSERI
Domenica 3 maggio, a Castellar di Saluzzo, avrà inizio la 32^ edizione della Festa degli Spaventapasseri con una serie di appuntamenti per grandi e piccini. Info: https://www.spaventapassericastellar.it/
SALUZZO
MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
Nel week end prosegue l’88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato, ospitata presso il Museo Civico Casa Cavassa, Il Quartiere e i luoghi del Premio Matteo Olivero. L’evento propone un percorso tra tradizione e innovazione, con botteghe artigiane, iniziative, laboratori e incontri sul tema. Info: https://fondazionebertoni.it/
SALUZZO
SALUZZO CONTEMPORANEA
Nel week end prosegue presso l'Ala di Ferro in piazza Cavour, la 18ª edizione di Saluzzo Contemporanea, mostra dedicata al paesaggio e alla memoria di Paesana e della Valle Po. Info: https://fondazionebertoni.it/
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SANFRONT
SANT’ISIDORO
Nel week end Sanfront festeggia San Isidoro con tanti appuntamenti: street food e musica ogni sera all'Ala Comunale (ingresso gratuito), raduno di Fiat 500, un evento dedicato ai cani, celebrazioni religiose e il tradizionale pranzo della domenica. Info: salvatoreproloco@gmail.com
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SAN GIACOMO DI ROBURENT
FESTA DI PRIMAVERA
Sabato 2 maggio la Pro Loco San Giacomo organizza la "Festa di Primavera" con eventi per grandi e piccini. Escursioni, workshop, pranzo “Sapori di Primavera”, laboratori e molto altro. Info: 335 660 02 89.
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SAVIGLIANO
GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE
Nel week end, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/
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SOMMARIVA PERNO - SAN GIUSEPPE
PIANTÈ MAGG
Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, appuntamento con il “Piantè Magg” di San Giuseppe di Sommariva Perno. Sabato 2 maggio accensione del falò alle ore 19, a seguire spettacolo pirotecnico e innalzamento del pino, lo spettacolare rito propiziatorio per il buon raccolto. Tutto il programma con info qui: https://www.facebook.com/piantemagg/?locale=it_IT
SOMMARIVA PERNO - SAN GIUSEPPE
LA CAMMINATA DEL PIANTÈ MAGG
Domenica 3 maggio, in occasione della festa del Pianté Magg, camminata aperta a tutti negli splendidi panorami intorno alla frazione campestre e sosta all'antico Santuario panoramico del Tavoletto. Lunghezza percorso 6 km, partecipazione libera. Info: www.ecomuseodellerocche.it
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VALDIERI
IMMERSI NELLE MARITTIME
Sabato 2 e domenica 3 maggio, a partire dalle ore 9.30 presso l'Area Archeologica di Valdieri, si propone un fine settimana dedicato al proprio benessere attraverso un'esperienza guidata di Forest Bathing. Pernotto previsto presso il Parco Archeologico di Valdieri. Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: www.areeprotettealpimarittime.it/agenda/4442/immersi-nelle-marittime
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VERZUOLO
PRIMO MAGGIO AL CASTELLO DI VERZUOLO
Venerdì 1 maggio, per l’intera giornata, il Castello diventerà il fulcro di un’esperienza immersiva: gli amanti della storia potranno partecipare alle visite guidate “Il Castello e i suoi segreti”, previste per le ore 11.15 e 16.15. Un’occasione unica per varcare soglie solitamente chiuse al pubblico e scoprire le vicende che hanno caratterizzato questo maniero del territorio. Info: https://villadiverzuolo.it/
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VINADIO
RIAPERTURA DEL FORTE
Da venerdì 1 maggio, riapre al pubblico il Forte di Vinadio, con l’impegno di Fondazione Artea e il Comune di Vinadio a proporre un’offerta culturale sempre più inclusiva, accessibile e orientata al benessere dei visitatori. Info: www.fortedivinadio.com – www.fondazioneartea.org