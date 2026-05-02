WEEKEND IN GRANDA / Da "Vinum" a "Start", tante proposte per un fine settimana da vivere

Nel lungo week end del 1° Maggio saranno molti gli eventi organizzati in provincia di Cuneo.

Prosegue nei tre giorni la Fiera Internazionale “Vinum” ad Alba e continua la “Sagra del Gorgonzola Dop” a Cavallermaggiore, con molte altre fiere che aspettano visitatori e curiosi, come quelle di Saluzzo, Brossasco (legno), Priocca, Cavallerleone (fiori, animali e piante).

Appuntamento con il tradizionale Piantè Magg a Sommariva Perno e con il Calendimaggio a Cerretto Langhe.

Non mancano i concerti e gli spettacoli teatrali, le camminate enogastronomiche, le escursioni outdoor, le mostre d’arte e fotografiche, i mercatini, gli eventi sportivi e i festival tematici, per completare le possibilità di gite fuori porta o immersioni nella natura, sempre con un occhio attento alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

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CUNEO

MUSICA AL PARCO DELLA RESISTENZA

Venerdì 1° maggio dalle 11 alle 24, giornata di festa presso il Parco della Resistenza. Alle 12.30 “Pastasciutta antifascista” per aprire un pomeriggio di concerti con Music for Freedom, Noe Canta, BJ, Triorà, Massimiliano Loizzi, Nede, Lou Tapage, Fratelli di Soledad.

CUNEO

THE GREATEST SHOW

Venerdì 1 maggio, alle ore 21, al Teatro Toselli, andrà in scena “The Greatest Show”, spettacolo di musica, danza ed emozioni. Info: https://www.cuneocultura.it/evento/the-greatest-show-musical/

CUNEO

CHIESA DI SANTA CROCE

Sabato 2 e domenica 3 maggio, alle ore 15 e 16.30, sono previste visite guidate nella chiesa di Santa Croce in via F.lli Vaschetto. Ingresso libero. Info: 340 50 89 387.

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ALBA

VINUM

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, prosegue nel centro storico della città, la 48ª edizione di “Vinum Alba”, Fiera Internazionale dei vini del Piemonte, la manifestazione che ogni anno trasforma Alba nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia. Il pubblico potrà intraprendere un grande percorso di degustazione dedicato alle eccellenze vitivinicole piemontesi, accompagnato dalle proposte di Street Food ëd Langa, curato dai Borghi albesi con la qualità degli ingredienti del territorio e le ricette della tradizione rivisitate in chiave più fresca e smart –, dai laboratori dedicati al vino, da cene tematiche e da numerosi eventi collaterali. Info: https://www.vinumalba.com/

ALBA

BANDIERE PER UN AMICO

Venerdì 1 maggio alle ore 15 in Piazza Risorgimento ad Alba si svolgerà l'evento Bandiere per un amico con sbandieratori e musici albesi che animeranno la piazza con uno spettacolo di allegria e folklore. Partenza della sfilata dei borghi alle 14 da piazza Michele Ferrero. Info: https://www.vinumalba.com/eventi/bandiere-per-un-amico/

ALBA

VISIONI D’ARTE

Sabato 2 e domenica 3 maggio in occasione di Vinum, speciale iniziativa nella chiesa di San Giovanni Battista di ALBA con “Visioni D’Arte” in 3D. Orario dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Info: https://www.sangiovannialba.it/

ALBA

BACCO&ORFEO

Domenica 3 maggio, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe, si terrà il concerto “Luce e ombra”

Con Lorenzo Parisi violino, Giuseppe Maiorca pianoforte. Musiche di Beethoven, Gershwin, Čajkovskij, Brahms, Chačaturjan. Info: www.albamusicfestival.com

ALBA

CACCIA AL TESORO NELLE LANGHE

Venerdì 1 maggio si svolgerà con partenza da Alba e itinerario nel territorio langarolo la “Caccia al Tesoro nelle Langhe” edizione 2026. Info: www.turismoinlanga.it

ALBA

FESTIVAL ORGANISTICO

Domenica 3 maggio alle ore 21 nella chiesa di Cristo Re secondo appuntamento del Festival Organistico Internazionale con Adriano Falcioni titolare della cattedrale di San Lorenzo a Perugia.

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ALBARETTO DELLA TORRE

IL MERLUZZO IN SENSOVIA

Venerdì 1 maggio si inaugurerà la nuova passeggiata sensoriale "Il merluzzo in Sensovia" sul territorio di Albaretto della Torre. Si tratta di un percorso ad anello di 4,13 km immersi nella natura, dove paesaggi, profumi, suoni e sapori diventano protagonisti. Info: 339 65 75 703.

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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

BENE VAGIENNA

AUGUSTA ANTIQUARIA

Venerdì 1 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, appuntamento con “Augusta Antiquaria”, tradizionale incontro per collezionisti e antiquari, con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre. Info: https://amicidibene.it/

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BOSSOLASCO

LA REALTÀ E LE SUE VISIONI

Venerdì 1 maggio, alle ore 11, si inaugura la mostra di pittura “La realtà e le sue visioni”, ospitata presso l’Ex Confraternita dei Battuti Bianchi, in piazza Oberto 2. Orario nei festivi: dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.comune.bossolasco.cn.it/

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BOVES

MUSEO ADRIANA FILIPPI

Domenica 3 maggio visite guidate al Museo Adriana Filippi di Boves alle 15.45 e 17.15 dedicate ad Adriana Filippi, maestra e “artista di guerra”, che tra il 1943 e il 1945 raccontò con la pittura la Resistenza di uomini e donne contro il nazifascismo. Info: https://www.cuneoalps.it

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BRA

APERTURA ZIZZOLA

Nel week end aperto al pubblico l’edificio simbolo di Bra, la Zizzola. I visitatori potranno accedere gratuitamente al parco dalle 10 alle 18 con orario continuato. Accesso gratuito con i medesimi orari anche al museo interattivo “Casa dei braidesi”, ospitato all’interno della Zizzola,

BRA

BACCO&ORFEO

Domenica 3 maggio, alle ore 16.30 nella Chiesa di Santa Chiara si terrà il concerto “Luce e ombra”

Con Lorenzo Parisi violino, Giuseppe Maiorca pianoforte. Musiche di Beethoven, Gershwin, Čajkovskij, Brahms, Chačaturjan. Info: www.albamusicfestival.com

BRA

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BROSSASCO

FESTA DEL LEGNO

Venerdì 1 e domenica 3 maggio torna la festa del Legno a Brossasco alla sua trentasettesima edizione. Due giornate ricche di attività per celebrare l’arte del legno della valle Varaita, le tradizioni artigianali, la cultura locale e il divertimento per tutte le età. Il programma prevede mercato di prodotti locali e gastronomia tipica, concerti itineranti e balli occitani, laboratori per bambini e itinerari guidati. Info: https://www.comune.brossasco.cn.it/

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BUSCA

PASSEGGIATA E VISITA

Domenica 3 maggio si svolgerà “Giardini: le isole verdi della città!”, passeggiata naturalistica nei giardini buschesi, il primo degli eventi collaterali abbinati alla mostra "Negativi dimenticati" previsti in Casa Francotto a Busca. Info: www.casafrancotto.it

BUSCA

CASTELLO DEL ROCCOLO

Domenica 3 maggio dalle ore 14.30 alle 19 riapre il castello e il parco del Roccolo di Busca. Info: www.castellodelroccolo.it

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CARAGLIO

ESCURSIONE CON LA MASCA

Sabato 2 maggio ritrovo alle 20.30 in Porta di Valle al Filatoio di Caraglio per un’escursione notturno al “Pian delle Masche”, alla scoperta di una storia particolare accompagnati dalla luna piena. Sarà un'escursione ad anello e semplice, con poco dislivello ed adatta a tutti. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/www.emotionalp.com

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CASTAGNITO

RASSEGNA FIORI E PICCOLI ANIMALI

Venerdì 1 maggio, a partire dal mattino, nella frazione Baraccone si terrà la tradizionale fiera agricola “Rassegna dei Fiori e dei Piccoli Animali” giunta alla 28esima edizione. Info: www.baracconeinfiore.it

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CAVALLERLEONE

FESTA DI PRIMAVERA

Venerdì 1 maggio, alle ore 15.30, pomeriggio per bambini con giochi, spettacolo di circo e merenda. Alle ore 21.30: Concerto di Luca Frencia "Generazione X", una serata dedicata a 30 anni di musica italiana. Sabato 2 maggio alle ore 21, "Italianissima Dance Hits" con i DJ Marco Marzi e Marco Skarica, in collaborazione con Radio Bruno (ingresso gratuito e gadget trolore in regalo). Domenica 3 maggio, alle ore 21, commedia teatrale in piemontese "Tant i partima per l'America" presentata dalla compagnia "El Fornel" di Racconigi presso il Salone Parrocchiale. Info: comune.cavallerleone@multiwire.net

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CAVALLERMAGGIORE

SAGRA DEL GORGONZOLA

Nel week end ultimi eventi legati alla nona edizione della "Sagra del Gorgonzola DOP". Oltre quaranta appuntamenti tra concerti, mostre, degustazioni e spettacoli incentrati sul tema “Mangia, Balla e Ama” che trasformeranno il centro storico in una grande piazza del gusto a ingresso libero. Info: https://www.cavaeventi.it/

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CERRETTO LANGHE

CALENDIMAGGIO

Domenica 3 maggio, in occasione dell’evento Calendimaggio, si terrà lo spettacolo degli sbandieratori del Borgo di Santa Rosalia di Alba ea seguire la sfilata storica in costume con 120 personaggi e cerimonia ufficiale presso il salone del Comune.

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CHERASCO

MOSTRA A PALAZZO SALMATORIS

Nel week end aperte le antiche sale di Palazzo Salmatoris, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con la mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHERASCO

SFIDA DEI 2 MAGHI

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, al pomeriggio, nel Museo della Magia, andrà in scena la “Sfida dei due Maghi”. Protagonisti della sfida saranno due maghi eccezionali, molto noti nel mondo internazionale della magia. Uno spettacolo straordinario, adatto a grandi e piccini. Info: https://museodellamagia.it

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CORNELIANO D’ALBA

TRA NARRATIVA E SUONO

Sabato 2 maggio, dalle ore 21, il palco del circolo Arci Cinema Vekkio ospiterà tre diversi progetti: Galoni, Follia Nuda duo e Marco Riva arredamenti. Info: www.cinemavekkio.it/

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DEMONTE

PRIMA D’OC

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio appuntamento con “Prima d’OC”, apertura del festival Occit’Amo, con tanti eventi musicali, culturali e di arti varie. Domenica 3 maggio mercatino artigianale e pranzo occitano. Info: www.occitamo.it/prima-doc/

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DRONERO

VOCI VELATE

Sabato 2 e domenica 3 maggio, il Museo Mallé ospita la mostra “Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran”, un viaggio in ottanta immagini scattate da sessanta fotografi iraniani. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 15alle 19. Info: https://www.grandarte.it/

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FOSSANO

CONCERTO ROBERTO BERTERO

Domenica 3 maggio, alle ore 21, presso la Cattedrale di San Giovenale di Fossano, secondo appuntamento della rassegna "Concerti per Organo 2026" organizzata dalla Diocesi Cuneo-Fossano con l'organista Roberto Bertero. Ingresso libero. Info: https://www.diocesicuneofossano.it

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GAIOLA

CAMPIONATI ITALIANI CANOA KAYAK

Dall’ 1 al 3 maggio la Valle Stura si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale della canoa fluviale. Il fiume Stura di Demonte, nel tratto che coinvolge i comuni di Moiola, Gaiola e Roccasparvera, si rende protagonista dei Campionati Italiani e Gara Nazionale di Canoa Kayak - specialità Discesa (Sprint e Classica). L'evento vedrà la partecipazione di circa 100 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati da tecnici, squadre e appassionati. Info: https://www.visitstura.it/agenda/news/campionati-italiani-di-canoa-kayak-discesa/

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LAGNASCO

GIARDINI DELLE ESSENZE

Sabato 2 maggio, alle ore 16, presso i castelli di Lagnasco, si terrà il laboratorio "Erbe e Profumi: l'arte dello speziale medievale" che prevede la visita al giardino e la creazione di un profumo solido a base di cera d'api. Prenotazione obbligatoria. Info: www.giardinodelleessenze.org

- www.castellidilagnasco.it

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LANGHE E ROERO

TORNEO NAZIONALE BASKET U13

Nel week end si svolgerà il torneo nazionale “Langhe Roero 2026!” di basket per categorie U13, con la partecipazione di 37 squadre, mille atleti e il coinvolgimento di 8 comuni, Alba, Carrù, Corneliano d’Alba, Guarene, Cherasco, Farigliano, Dogliani e La Morra.

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LEQUIO BERRIA

ALTRAVIA

Domenica 3 maggio escursione in e-bike Alba – Lequio Berria – Alba sul tracciato dell’AltraVia. Info: www.altravia.info

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MACRA

ALLA SCOPERTA DELLE BORGATE

Venerdì 1 maggio, con ritrovo alle ore 9.30, in Borgata Camoglieres nei pressi della Locanda del Silenzio, avrà inizio la passeggiata naturalistico culturale alla scoperta delle borgate di Macra.

Arrivo alle ore 12.30. Info:348 18 69 452 - info@afpdornero.it

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MARENE

STRADEGUSTANDO

Domenica 3 maggio, torna Stradegustando, la passeggiata enogastronomica a tappe organizzata dalla Pro Loco. Info: https://www.stradegustando.it/

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MONDOVÌ

MOSTRA DALÌ

Ultimo week end per visitare nella ex chiesa di Santo Stefano la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo. Info: https://www.belocalpiemonte.it/

MONDOVÌ

UN PIATTO DI BISCOTTI

Nel week end sarà visitabile al Museo della Ceramica la mostra "Un piatto di biscotti. Marco Levi (1910-2001)", dedicata a una delle figure più significative del Monregalese. Ingresso gratuito negli orari di apertura del museo. Info: www.museoceramicamondovi.it

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MONFORTE D’ALBA

RITRATTI DEL XX SECOLO

Nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/

MONFORTE D’ALBA

LE STAGIONI DELL'ARTE

Nel week end Presso l’Oratorio S. Agostino di Monforte d’Alba verranno esposte opere di artisti locali. Info: https://www.incomingpiemonte.com/destinazioni/monforte

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MONTEROSSO GRANA

CENERENTOLE

Nel week end, in orario di apertura del museo EXPA - Terra del Castelmagno, sarà visitabile la mostra "Cenerentole - Storie di radici di cristallo" di Enza Merazzi. Una mostra fotografica che racconta la bellezza nascosta delle erbe spontanee, tra paesaggio e dettagli, invitando a osservare ciò che spesso passa inosservato. Ingresso libero. Info: www.terradelcastelmagno.it

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ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Venerdì 1 maggio, dalle 9 alle 19, nel centro storico di Ormea, tornano i Mercatini del Cuore. Info: 338 65 71 053.

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PIANFEI - DEMONTE - BERGEMOLO

ORIENTEERING

Dall’1 al 3 maggio La NorthWest Cup 2026 fa nuovamente tappa in provincia di Cuneo, ospitando la 2ª prova di Coppa Italia Long, la 4ª prova di Coppa Italia Sprint e i Campionati Italiani Middle Distance, valida anche come 3ª prova di Coppa Italia Bosco. Le gare si svolgeranno nei territori di Pianfei, Demonte e Bergemolo. Info: https://www.northwestcup.it/contatti-north-west-cup-2026/

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PRIOCCA

FIERA DI PRIMAVERA E DEL VINO NUOVO

Domenica 3 maggio si terrà fin dal mattino la tradizionale esposizione di banchi di artigiani, hobbisti, associazioni e macchine agricole, degustazione e presentazione dei vini dei produttori di Priocca, musica itinerante e concerto sulle scalinate della Chiesa parrocchiale, ampia area dedicata alla famiglia (giochi, mostre, tiro con l’arco), E-Bike tour guidato. Pranzo nell’ampio padiglione gastronomico a cura della Pro Loco di Priocca.

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RACCONIGI

ROYAL COMMUNITY TOUR-IL RISVEGLIO DEL MAIRA

Sabato 2 maggio, Royal Community Tour orientato ad un'escursione a piedi lungo il Sentiero sul Maira, con tappa al Centro Cicogne e conclusione con la visita al Castello di Racconigi. Info: www.cuneoalps.it

RACCONIGI

PRINCIPI DI CARIGNANO

Domenica 3 maggio, alle ore 11.30 e 14.45, speciale visita guidata al Castello Reale di Racconigi. Particolare attenzione verrà posta sulle figure appartenenti al ramo dei Principi di Carignano. La prima domenica del mese l'ingresso è gratuito. Info: https://www.cuneoalps.it/

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RODDI

VISITE GUIDATE

Nel week end saranno possibili le visite guidate al Castello di Roddi negli orari 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Info: www.castellodiroddi.barolofoundation.it

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SALUZZO - CASTELLAR

FESTA DEGLI SPAVENTAPASSERI

Domenica 3 maggio, a Castellar di Saluzzo, avrà inizio la 32^ edizione della Festa degli Spaventapasseri con una serie di appuntamenti per grandi e piccini. Info: https://www.spaventapassericastellar.it/

SALUZZO

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

Nel week end prosegue l’88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato, ospitata presso il Museo Civico Casa Cavassa, Il Quartiere e i luoghi del Premio Matteo Olivero. L’evento propone un percorso tra tradizione e innovazione, con botteghe artigiane, iniziative, laboratori e incontri sul tema. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

SALUZZO CONTEMPORANEA

Nel week end prosegue presso l'Ala di Ferro in piazza Cavour, la 18ª edizione di Saluzzo Contemporanea, mostra dedicata al paesaggio e alla memoria di Paesana e della Valle Po. Info: https://fondazionebertoni.it/

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SANFRONT

SANT’ISIDORO

Nel week end Sanfront festeggia San Isidoro con tanti appuntamenti: street food e musica ogni sera all'Ala Comunale (ingresso gratuito), raduno di Fiat 500, un evento dedicato ai cani, celebrazioni religiose e il tradizionale pranzo della domenica. Info: salvatoreproloco@gmail.com

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SAN GIACOMO DI ROBURENT

FESTA DI PRIMAVERA

Sabato 2 maggio la Pro Loco San Giacomo organizza la "Festa di Primavera" con eventi per grandi e piccini. Escursioni, workshop, pranzo “Sapori di Primavera”, laboratori e molto altro. Info: 335 660 02 89.

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SAVIGLIANO

GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE

Nel week end, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/

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SOMMARIVA PERNO - SAN GIUSEPPE

PIANTÈ MAGG

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, appuntamento con il “Piantè Magg” di San Giuseppe di Sommariva Perno. Sabato 2 maggio accensione del falò alle ore 19, a seguire spettacolo pirotecnico e innalzamento del pino, lo spettacolare rito propiziatorio per il buon raccolto. Tutto il programma con info qui: https://www.facebook.com/piantemagg/?locale=it_IT

SOMMARIVA PERNO - SAN GIUSEPPE

LA CAMMINATA DEL PIANTÈ MAGG

Domenica 3 maggio, in occasione della festa del Pianté Magg, camminata aperta a tutti negli splendidi panorami intorno alla frazione campestre e sosta all'antico Santuario panoramico del Tavoletto. Lunghezza percorso 6 km, partecipazione libera. Info: www.ecomuseodellerocche.it

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VALDIERI

IMMERSI NELLE MARITTIME

Sabato 2 e domenica 3 maggio, a partire dalle ore 9.30 presso l'Area Archeologica di Valdieri, si propone un fine settimana dedicato al proprio benessere attraverso un'esperienza guidata di Forest Bathing. Pernotto previsto presso il Parco Archeologico di Valdieri. Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: www.areeprotettealpimarittime.it/agenda/4442/immersi-nelle-marittime

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VERZUOLO

PRIMO MAGGIO AL CASTELLO DI VERZUOLO

Venerdì 1 maggio, per l’intera giornata, il Castello diventerà il fulcro di un’esperienza immersiva: gli amanti della storia potranno partecipare alle visite guidate “Il Castello e i suoi segreti”, previste per le ore 11.15 e 16.15. Un’occasione unica per varcare soglie solitamente chiuse al pubblico e scoprire le vicende che hanno caratterizzato questo maniero del territorio. Info: https://villadiverzuolo.it/

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VINADIO

RIAPERTURA DEL FORTE

Da venerdì 1 maggio, riapre al pubblico il Forte di Vinadio, con l’impegno di Fondazione Artea e il Comune di Vinadio a proporre un’offerta culturale sempre più inclusiva, accessibile e orientata al benessere dei visitatori. Info: www.fortedivinadio.com – www.fondazioneartea.org