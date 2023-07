Tunnel di Tenda, domani la conferenza italo-francese: il territorio chiede verità e risposte

Domani 2 luglio, in videoconferenza, ci sarà finalemente la CIG, acronimo di Conferenza intergovernativa, dove Italia e Francia si confronteranno sui temi di viabilità e infrastrutture che le legano.

In particolare, si parlerà di tunnel di Tenda e di ferrovia, la Cuneo-Nizza.

L'annuncio di una data, dopo i numerosi rinvii e dopo la nota di Anas che indica giugno 2024 come data per la fine dei lavori del tunnel, risale alla scorsa settimana, quando il viceministro Rixi, in una nota, aveva anche annunciato la nomina di un commissario ministeriale che possa affiancare, proprio per il Tenda, il commissario ingegner Nicola Prisco, dipendente di Anas.

A settembre si prevede un'altra CIG, che sarà aperta anche ai sindaci dei territori coinvolti e sarà a Roma, presso la sede del MIT.

Tenda, tempi, costi, nuova canna, vecchia canna. Saranno questi i temi sul tavolo, domani. Il territorio, più per rassegnazione che per reale convinzione, chiede di concentrarsi sul nuovo tunnel e di lasciar perdere, almeno per ora, i lavori di ampliamento della canna storica, i cui costi sono aumentati. Si parlerà di paravalanghe, necessario per garantire la sicurezza dell'uscita dalla galleria, sul lato francese.

Ma, soprattutto, bisogna dare una risposta precisa al territorio, perché il Tenda è un'infastruttura strategica.

La ferrovia è un altro importante tema che verrà trattato, in particolare per quello che riguarda la Convenzione, risalente al 1970, per la quale la manutenzione della linea grava interamente sull'Italia. Inoltre, sono molti a chiedere che la linea venga gestita non più a livello regionale ma nazionale.

L'assessore Marco Gabusi, assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture del Piemonte, commenta, alla vigilia del confronto: "Siamo tutti ben consapevoli della situazione e delle difficoltà. Ma lo sa bene anche Rixi: grazie a e alla sua attenzione al territorio, ci sono stati dei passi in avanti. A partire dalla convocazione della Cig, che attendevamo da almeno un mese e mezzo".